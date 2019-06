La love story tra Francesca De André e Giorgio Tambellini è sempre più confusa e intricata. Lui pensa a lei? Lei pensa a lui, all’altro o a entrambi? È difficile da decifrare. Il post di Tambellini lascia spazio a molte interpretazioni.

Il post di Giorgio Tambellini

Lui ha probabilmente tradito lei, lei ha ricambiato probabilmente con la stessa moneta. Più che un triangolo sembra un quadrato amoroso senza fine. Giorgio Tambellini è entrato all’interno della casa del Grande Fratello per chiarirsi con Francesca De André. Il risultato è stato solo quello di apportare ancora più confusione. E, mentre la concorrente rischia per l’ennesima volta l’espulsione a causa di una frase non molto chiara, il suo (ex) fidanzato torna su Instagram con un post alquanto ambiguo. Insieme a una foto al lido di Camaiore, scrive: “E’ difficile far capire uno stato d’animo… Sorrido tutti i giorni, la vita sempre sorprende…“.





Cosa avrà voluto intendere Tambellini? Che pensa ancora a Francesca? O che la vita va avanti in altro modo e lui sta cercando di riprendersi? Verosimilmente sta davvero aspettando che la De André esca dalla casa per confrontarsi a tu per tu su tutto quello che è accaduto in questi mesi.

Giorgio Tambellini e Francesca De André durante uno dei chiarimenti dentro la casa del GF. Immagine: Francesca De André/Facebook

Ma Francesca a chi pensa?

E in tutto ciò Francesca De André a chi pensa? Dopo la lettera inviatagli da Tambellini in puntata, lei ha confessato che ha molta voglia di rivederlo: “Ho una voglia pazza di rivedere quella persona che ho lasciato fuori il 14 aprile“. Aggiungendo: “Eravamo una coppia follemente innamorata, fino al 14 aprile, quando sono entrata nella Casa“. Solo che gli atteggiamenti degli ultimi giorni con Gennaro Lillio fanno pensare a tutt’altro. Che si stia consolando per la batosta del presunto tradimento di Giorgio? O forse, più semplicemente, non sa bene quel che vuole e chi dei due ragazzi la fa sentire meglio.

Gennaro Lillio e Francesca De André in piscina proprio in questi giorni. Immagine: Grande Fratello/Facebook

Quali che siano le sue sensazioni non resta che vedere cosa succederà nella finale del GF lunedì 10 giugno per scoprire qualcosa in più.