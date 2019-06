È di nuovo lei, la protagonista femminile più chiacchierata di questa edizione del Grande Fratello, che torna a far parlare. Francesca De André, dopo la lite con Gennaro Lillio, ha scatenato nuovamente le polemiche. Sta girando un video in rete in cui sembra bestemmiare, anche se l’audio non è chiarissimo.

Il diverbio tra la De André e Malgioglio

Durante la puntata della semifinale del Grande Fratello, Cristiano Malgioglio ha avuto un accesissimo diverbio con la nipote di Faber. L’opinionista le aveva rivolto dure critiche per il suo atteggiamento dentro la casa: “Avresti potuto fare un altro Grande Fratello, ma non ci sei riuscita. Non sei amata! Io rappresento il pubblico, sono l’opinionista e vedo e sento“. Malgioglio ha anche accennato al comportamento che la De André ha avuto con Dori Ghezzi: “Non voglio infierire contro Francesca per il suo passato, ma non è mi piaciuto come hai trattato l’altra volta Dori Ghezzi“, e ha concluso dicendo: “Io non sono qui per parlare di te, perché di te non me ne frega un c***o“. In un video che sta girando da qualche ora su internet, si sente la De André parlare proprio di questo screzio.





La presunta bestemmia

Nel video incriminato, l’audio è disturbato, non si sente chiaramente ciò che dice la concorrente più discussa di questa edizione del GF. Inoltre, lei non appare nemmeno nelle immagini, quindi leggere il labiale è assolutamente impossibile. Le presunte parole sarebbero: “Cristiano che parla della mia famiglia p***o Dio“. Il pubblico del reality sta già infiammando la polemica, chiedendo l’espulsione immediata della De André. Su Facebook c’è chi scrive: “Francesca De Andrè il giorno 04 Giugno alle ore 14:40 ha bestemmiato urlando PORCO ***. Siete tutti vergognosi: conduttrice e autori che permettono tutto questo. CACCIATELA SUBITO!!“. C’è anche chi la difende, come un utente su Instagram che scrive: “anche io pensavo avesse bestemmiato ma no dice Cristiano parla della mia vita AL posto mio“.

Gennaro Lillio e Francesca De André in piscina. Immagine: Grande Fratello/Facebook

Il triangolo amoroso

E mentre nel mondo reale la pubblica gogna aleggia sulla sua figura, la De André, all’oscuro di tutto, all’interno della casa più spiata d’Italia, pensa al suo triangolo amoroso. Prima la furiosa lite con Gennaro Lillio in cui sono volati insulti e spintoni, per la quale il concorrente aveva chiesto alla produzione di prendere dei provvedimenti nei confronti della bella genovese. Poi il perdono e la dichiarazione d’amore da parte di Lillio. Nel frattempo però, la De André ha rivelato di pensare ancora al proprio ex, Giorgio Tambellini.

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sotto le coperte. Immagine: Sito Grande Fratello

Anche se le tenere effusioni scambiatesi con Gennaro in questi ultimi giorni non sembrano confermarlo. Anzi, pare che tra i due sia tornato il sereno dopo la tempesta. Ma quanto durerà?