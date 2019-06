L’epico faccia a faccia tra Giorgio Tambellini e Francesca De André, negli studi di Live – Non è la d’Urso, ha portato con sé uno strascico di pareri contrastanti. C’è chi sostiene che l’ex fidanzato della nipote di Faber sia un ‘giullare’ senza rispetto, chi approva la sua condotta nella gestione della crisi sentimentale, chi osanna il suo fare dissacrante e irriverente. Poche ore dopo la diretta, e le reciproche accuse, il ragazzo ha affidato al suo profilo Instagram un commento piuttosto esplicito.

Giorgio Tambellini commenta: “Uno show”

Mentre Vladimir Luxuria lanciava l’amo sull’eventuale amore residuo tra Giorgio Tambellini e Francesca De André – sostenendo che tra loro ci sia ancora ‘troppa tensione’ per dire archiviata la passione – negli studi di Barbara d’Urso si consumava l’ennesimo atto di una clamorosa disfatta.

Parole grosse (anzi, grossissime) tra i due ex fidanzati, alla presenza di un Gennario Lillio che poco, o forse nulla, ha potuto per far emergere chiaramente il suo pensiero sull’affaire.

Poche ore dopo la diretta di Live – Non è la d’Urso, Giorgio Tambellini ha deciso di commentare sui social quanto accaduto. Lo ha fatto in modo plateale, affidando la sua prospettiva a un post su Instagram.





“Che show raga ieri sera…Grazie dei vostri commenti… Direi che la pausa è finita… E adesso si riparte #champagne“. Con questo commento, cornice di uno dei suoi selfie, il ragazzo ha svelato ai follower la sua opinione sui fatti.

L’ex di Francesca De André volta pagina

La storia più tormentata del Grande Fratello 16 sembra, dunque, acqua passata. Giorgio Tambellini avrebbe messo una pietra sopra ogni speranza di chiarire con la sua ex, e si è detto pronto a a ripartire da zero.

Certamente non ha aiutato il suo fare disinibito fuori dall’occhio vigile di Francesca De André, e il tradimento ha giocato un ruolo chiave nel bilancio di una relazione che, a detta di molti, era già in palpabile sofferenza.

Tanti follower, però, credono che non sia ancora detta l’ultima parola e i dubbi sulla riuscita dell’accoppiata di lei con Gennaro Lillio la fanno da padroni.