Lory Del Santo potrebbe averci visto lungo di Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Senza mettere in discussione la veridicità della loro infatuazione nata sotto i riflettori del Grande Fratello, il prossimo passo potrebbe non essere una convivenza bensì un altro reality appositamente pensato per le coppie, Temptation Island Vip.

Lory Del Santo e il sospetto sulla coppia Lillio-De Andrè

La prima a mettere in dubbio l’amore sbocciato sotto gli occhi materni di Barbara d’Urso è stata proprio una vecchia conoscenza di Gennario Lillio, una sua ex molto nota al pubblico, Lory Del Santo. Per la showgirl ci sarebbe “del marcio in Danimarca”. Pare che la Del Santo sia infatti convinta che non sia l’amore ad aver unito, e a tenere tuttora vicini, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio.

La coppia potrebbe avere altre mire, più espansionistiche televisivamente parlando. All’orizzonte infatti, per entrambi, potrebbe prospettarsi un’allettante partecipazione al reality delle coppie, Temptation Island Vip.

Presto coppia a Temptation Island Vip?

La conferma? Alcune parole rilasciate da Francesca De Andrè, la grande sconfitta del Grande Fratello che ha parlato a Non succederà più, programma radio condotto da Giada Di Miceli. L’ex gieffina, incalzata sulla possibilità di partecipare al reality di Filippo Bisciglia, non ha voluto sbilanciarsi troppo e anzi, le sue dichiarazioni lasciano aperto lo spiraglio su un futuro davanti al falò. “Lascio della suspence, Non mi è stato proposto nulla per ora“. Un “per ora” che ovviamente fa pensare che qualora le venisse proposto potrebbe prendere in considerazione seriamente l’eventualità di un reality-bis.

La coppia-non coppia

In questa nube confusionaria di prospettive seducenti, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio continuano a viversi fuori dalla casa del Grande Fratello. Per quanto la passione continui a dilagare, la De Andrè è ancora restia a considerarsi la fidanzata di Gennaro: “Se siamo fidanzati? Bella domanda. Diciamo che si può definire così? Non ci va di dare un nome a ciò che stiamo vivendo. Ci conosciamo molto bene perché ci viviamo – ha poi continuato la De Andrè – Ma in realtà non conosciamo tutte quelle sfaccettature che riguardano la nostra vita reale“.

*immagine in alto: Gennaro Lillio e Francesca De Andrè al Grande Fratello (frame)