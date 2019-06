Lory Del Santo spezza le gambe alla coppia nascente formata da Gennaro Lillio e la tanto discussa Francesca De Andrè. I due si sono mostrati particolarmente uniti post reality. Usciti dal Grande Fratello 16, i due si sono già messi in discussione partecipando ad un accesso diverbio a Live – Non è la d’Urso ma la vecchia conoscenza di Lillio non ci vede nulla di buono.

Lory Del Santo ci vede lungo?

Per Lory Del Santo, vecchia conoscenza di Lillio e navigata concorrente del Grande Fratello Vip, il gioco della coppia sarebbe alquanto palese. Nulla di vero alla luce del sole insomma ma solamente tanta voglia di continuare ad apparire sul piccolo schermo e ovviamente, lavorare in due può essere meglio.

A dire il vero secondo Lory Del Santo il più arguto sarebbe proprio Gennaro Lillio, che lei conosce bene per una breve liaison avuta con lui nel lontano 2013. Molto furbo nel carpire l’elemento di forza all’interno della casa, Francesca De Andrè, rimanendovi aggrappato tuttora per puntare a qualcosa di più ambizioso.

“Penso che Genni sia stato molto abile – racconta la Del Santo in esclusiva a Novella 2000 – A diventare protagonista. Gennaro è riuscito a passare tra vari flirt, cercando la ragazza che più attirava l’attenzione. Prima sembrava fosse attratto dalla modella Mila Suarez, poi si è spostato su Francesca De Andrè, perché ha un temperamento più forte“.

Lillio uno stratega, De Andrè vanesia

Ovviamente però anche Francesca De Andrè non sarebbe interessata più di tanto al giovane Lillio. Secondo la showgirl la De Andrè sarebbe troppo presa da sé stessa per riuscire davvero a pensare a Gennaro: “Non so se sia la donna giusta per Genni. Mi sembra una donna molto presa da sé stessa, tutto deve ruotare intorno a lei. Gennaro l’ha gratificata, suscitando il suo interesse, ma non so se dopo il GF potrà durare“. Insomma una ragazza narcisista che incontra un ragazzo stratega, un mix atomico che “accoppiandosi” potrebbe ambire ad un dopo-grande fratello.

La teoria del complotto per approdare a Temptation Island Vip

Nelle mire dei due, a detta della Del Santo, potrebbero esserci nuovi riflettori, magari quelli di Temptation Island Vip. E sulla carta ovviamente la coppia ha tutti i requisiti che servono: “Una buona alternativa sarebbe quella di andate a Temptation Island, altro reality di Canale 5. Sono del parere – spiega Lory a Novella 2000 – Che lavorare insieme coalizzi. Chissà“. Insomma, i presagi dell’ “ex” sono tutt’altro che floridi!

