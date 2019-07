C’è chi ha parlato di crisi, c’è chi ha parlato di tradimento, ma la rottura tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez è ufficialmente scongiurata. Ogni allarme è rientrato dunque per la coppia nata sull’Isola dei Famosi.

Tuttavia che tra i due ci sia stato un litigio furioso pare essere una verità che fino ad ora non è stata smentita. A fare luce sulla cosa, ma soprattutto sulle ragioni scatenanti sono proprio i diretti interessati. La Sorge e Rodriguez si sono concessi ad una lunga intervista di coppia, pubblicata dal settimanale di Alfonso Signorni, Chi.

Le origini del litigio

La discussione è stata talmente forte che Soleil e Jeremias hanno smesso di interagire anche sui social, dettaglio che ha da subito preoccupato i follower più attenti. Nei giorni scorsi si è quindi preso a parlare di crisi, secondo alcuni dovuta ad un presunto tradimento del fratello di Belén con l’ex tronista Mara Fasone.

In realtà, come loro stessi asseriscono, all’origine della litigata furiosa ci sarebbe la gelosia di Jeremias, scattata dopo aver visto Soleil avvolta in quello che ritiene essere un costume da bagno troppo trasparente.

Le parole della coppia

“Se abbiamo discusso a causa di una tronista? Abbiamo discusso, ma il motivo è un altro” ha dichiarato l’ex di Onestini. “Lui si è ingelosito perché, mentre eravamo in barca con altre persone, ho indossato un costume troppo trasparente e non mi è piaciuto il modo in cui me lo ha fatto notare. Avevamo torto entrambi“.

E Jeremias conferma tutto: “Non mi piaceva il contesto. Il problema non era lei, ero infastidito e così ho deciso di andare via. Ho smesso di seguirla su Instagram, è vero, perché mi doveva passare e non volevo vedere altre foto. Ma poi ci siamo chiariti“. E non manca un po’ di ironia nei confronti di chi tiene sotto stretta sorveglianza la loro attività sui social: “Prometto che se litighiamo, smetto di seguirla sui social, ma non vado via di casa, dormiamo insieme lo stesso“.

Progetti di vita insieme

Jeremias e Soleil sembrano più uniti che mai adesso e continuano ad inseguire il sogno di una vita insieme. Sempre a Chi la stessa Sorge ha dichiarato: “Amiamo entrambi i bambini e non vediamo l’ora di averne, Ma adesso è presto“. Insomma i progetti che fanno sono di una certa importanza, e soprattutto a lungo termine.

A scacciare ogni dubbio sulla solidità di questa storia d’amore arriva anche un tatuaggio che Soleil e Jeremias si sono fatti insieme, sulla nuca. Lo racconta la stessa Sorge, in una story pubblicata su Instagram in cui scrive “Same but different” e in cui entrambi mostrano il nuovo simbolo del loro legame.