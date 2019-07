Un periodo altalenante per Jeremias Rodriguez e la compagna Soleil Sorge. Da giorni rumoreggia la voce che i due si sarebbero lasciati e sarebbe spuntato in precedenza anche un presunto motivo: un tradimento. Eppure, raggiunti telefonicamente da 361magazine, i due avrebbero smentito ogni voce.

La litigata, il tradimento, la crisi

Torna il sereno sulla coppia formata da Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. Seguitissimi sui social, i loro repentini sbalzi d’umore hanno fatto ipotizzare prima un matrimonio imminente, poi una rottura irreparabile dovuta ad un presunto tradimento dell’argentino. In tanti si erano concentrati soprattutto su una risposta che Soleil Sorge aveva rilasciato ad un haters su Instagram in cui, parlando della presunta “rottura”, non avrebbe fatto alcun cenno volto a smentire la voce.

Soleil e Jeremias: dietro l’angolo, c’è la pace

Una mancata smentita che è diventata, di fatto, una conferma. Le voci hanno iniziato a circolare velocemente ed ogni post su Instagram, ogni didascalia, ogni storia ha iniziato ad essere per gli utenti lo spunto per arricchire una trama fondata, sostanzialmente, sul nulla. Poi il giallo dell'”unfollow”: pare che mentre si trovavano in Sicilia, a seguito di una vivace litigata, Jeremias e Soleil avessero smesso di seguirsi sui social.

Un chiaro segno, per il popolo del web, della loro collisione. Eppure, ora che parlando i diretti interessati, il pericolo non sembra essere dietro l’angolo: sicuramente tra i due una litigata c’è stata e anche molto animata, tanto da portarli a bisticciarsi a colpi di “non seguire più”, ma sarebbe già acqua passata. Come hanno rilasciato a 361magazine, i due avrebbero già superato la crisi: torna dunque in auge il pettegolezzo sul matrimonio imminente? Vedendo l’aria che tira, meglio non fare il passo più lungo della gamba.

*immagine in alto: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Fonte/Instagram Soleil Sorge (dimensioni modificate)