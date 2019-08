Sarà una sfida non da poco ma dopo gli “insuccessi” delle ultime edizioni de L’Isola dei Famosi, Temptation Island Vip potrebbe essere la vera chiave di volta per Alessia Marcuzzi che per la prima volta si metterà alla prova tra crisi di pianto, tradimenti e falò. Iniziano a trapelare i nomi delle prime papabili coppie vip pronte a mettere in discussione i propri sentimenti mentre la Marcuzzi inizia a sentire via via sempre più la pressione.

Alessia Marcuzzi “missione Temptation Island Vip”

Certo, essere stata scelta tra le tantissime candidate per un programma così tanto atteso, non può che suscitare qualche sano brivido di paura.

Piovono responsabilità dall’alto e Alessia Marcuzzi è la prediletta: è stata Maria De Filippi a sceglierla al timone del suo Temptation Island versione deluxe, pescandola in una cesta di nomi in cui figuravano anche personalità del calibro di Simona Ventura, Ilary Blasi, Belén Rodriguez.

Esclusa una coppia quasi “certa”

Alla paura, data sicuramente dalle aspettative, si mescola anche non poca eccitazione: “Mi aspetto di fare un buon lavoro e di trovare persone con cui condividere dei momenti privati ed emozionanti“, ha dichiarato la Marcuzzi che ha parlato a Uomini&Donne Magazine. Quello che però interessa così tanto al pubblico, per ora, è sapere chi saranno le coppie prescelte dagli autori, pronte a mettersi in gioco.

Purtroppo, a non troppo dall’ufficializzazione di tutto il cast, pare che una coppia abbia deciso di declinare l’invito. Si tratta di Alex Belli che insieme alla sua Delia Duran hanno deciso di non esporsi sotto i riflettori di TIV. Secondo quanto trapelato dai corridoi però, a farli fuori potrebbe essere stata la stessa produzione che avrebbe giudicato “pochi” i 9 mesi di frequentazione tra i due per poterli considerare coppia eletta.

Caldonazzo, Del Santo, Staffelli: la fine del toto-nome è vicina

Diverso il discorso invece per Nathalie Caldonazzo che, quasi sicuramente, entrerà nella casa di TIV insieme al compagno con cui fa coppia fissa dal 2016, Andrea Ippoliti.

A puntare su di lei è anche il settimanale Oggi che da quasi per scontata la sua presenza. In realtà queste indiscrezioni valgono solamente per il pubblico perché Alessia Marcuzzi è già al corrente di chi sarà e chi non sarà nel cast: “Le coppie che sono state scelte – dichiara infatti – Mi piacciono“. Permane un enorme punto di domanda su Lory Del Santo che ancora non si sa davvero se parteciperà al fianco di Marco Cucolo. Stesso discorso per Rebecca Staffelli e Alessandro Basile, Aida Yespica e Geppy Lama.

*immagine in alto: Alessia Marcuzzi. Fonte/Instagram Alessia Marcuzzi (dimensioni modificate)