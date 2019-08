Per Elodie e Marracash questo è sicuramente un anno d’oro o, meglio, di platino. La cantante e il rapper stanno conquistando sempre di più le radio di tutta Italia con il loro duetto “Margarita”.

Essendo diventato il nuovo tormentone dell’estate 2019, la canzone ha ottenuto, nelle ultime ore, un’importante certificazione: è diventata disco di platino.

Il tormentone estivo di Elodie e Marracash

L’annuncio è stato dato, immediatamente, dalla stessa Elodie, attraverso un post pubblicato su Instagram. Come didascalia alla foto che la ritrae assieme a Marracash, la Patrizi ha scritto in modo molto esplicito: “Platinum couple”, ovvero “coppia di platino”.

Il riferimento alla sua relazione con il rapper, quindi, appare chiara. Volendo ironizzare sul fatto che siano una coppia a livello sentimentale e dal punto di vista artistico, i due sono ufficialmente usciti allo scoperto.

Sebbene tra Elodie e Marracash ci siano ben 11 anni di differenza (lui ha 40 anni, lei 29), la differenza anagrafica non sembra essere un problema. Infatti, i due sono stati più volte pizzicati in teneri atteggiamenti, fin dall’inizio dell’estate. Prima di ora, comunque, nessuno dei due aveva mai confermato la relazione.

Margarita: non solo amore, ma anche temi di attualità

Nelle scorse settimane, però, la ex concorrente di Amici aveva già festeggiato altri importanti traguardi.

Oltre a “Margarita”, che era diventato disco d’oro, erano stati dati due riconoscimenti a “Nero Bali” (doppio platino) e a “Pensare Male” (disco di platino).

Tuttavia, ciò che ha stupito il pubblico è stato proprio il testo di “Margarita”. La canzone si basa, infatti, su differenti riferimenti ai temi di attualità, tra cui l’incendio che ha colpito la Cattedrale di Notre-Dame lo scorso aprile. In aggiunta, come un vero tormentone estivo richiede, non mancano le allusioni all’amore e, in particolare, a una relazione sentimentale finita.

Ci dobbiamo aspettare un nuovo duetto in cui Elodie e Marracash cantano l’inizio della loro storia d’amore?