Una donna di 34 anni è morta nel ferrarese dopo ore di agonia in ospedale a seguito di una grave ferita riportata. La donna è stata aggredita in casa da un uomo, sul caso indagano i carabinieri.

Uccisa dopo una lite

È accaduto a Copparo, provincia di Ferrara; una donna di 34 anni è stata uccisa a seguito di una lite nella sua abitazione di via Primicello. La donna è stata soccorsa ma nonostante sia arrivata viva presso l’ospedale Sant’Anna di Ferrara, le sue condizioni erano troppo gravi e alla fine è deceduta in tarda mattinata.

Sul caso indagano i carabinieri di Copparo e Ferrra sotto il coordinamento del pm Fabrizio Valloni.

Al momento le informazioni non sono molte, pare che diverse persone siano ascoltate in questi momenti in caserma.

Aperta un’indagine per omicidio

Secondo quanto ricostruito fino ad ora dagli inquirenti e riportato da La Nuova Ferrara, la lite tra la donna e un uomo è scoppiata questa mattina intorno alle 8.30. Al culmine della discussione l’uomo, più grande di lei, ha colpito la donna con un corpo contundente ferendola gravemente.

L’indagine ora è per omicidio, gli inquirenti stanno cercando di valutare le dinamiche dei rapporti tra lei e l’uomo più grande di lei.

Seguiranno aggiornamenti.