Gessica Notaro, l’ex miss sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato nel 2017, ha ritrovato la gioia di vivere. Anche se il suo percorso è stato molto doloroso, anche se con tanti sacrifici, ha trovato qualcosa che le dà la carica per andare avanti: la danza. La Notaro ha smentito la presunta relazione avuta con Stefano Oradei durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Gessica Notaro e Stefano Oradei? Una fake news

L’ex concorrente di Ballando con le Stelle, Gessica Notaro, ha rilasciato un’intervista a Spy, durante la quale ha parlato della sua vita oggi. Lo scorso anno aveva fatto emozionare telespettatori e giudici del programma condotto da Milly Carlucci grazie alle sue performance di danza.

Ma, tempo dopo, precisamente nei mesi scorsi, un sospetto si era insinuato. C’è chi sosteneva che Gessica fosse la causa della rottura tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen. Oradei era stato il suo insegnante di ballo durante la trasmissione, e girava voce che l’insegnante avesse tradito la compagna con l’allieva. L’ex miss sentitasi chiamare in causa ha voluto dire la sua: “La storia con il mio maestro Stefano Oradei durante ‘Ballando’?“. “Falsa: è una delle tante fake news che circolano online, pensi che dicono anche che mi sono buttata l’acido in faccia da sola“, ha detto Gessica Notaro al magazine Spy.

La gioia ritrovata grazie al ballo

Nella stessa intervista, la Notaro ha raccontato dei momenti bui e difficili che ha dovuto affrontare: “Recentemente ho attraversato una nuova fase di down. Quando ci si rilassa, durante le vacanze, ritornano i fantasmi e i mostri più brutti“. Qualcosa, però, le ha fatto tornare il sorriso e la voglia di andare avanti: “Solo grazie alla danza ho ritrovato la positività“.

La danza come obiettivo

Anche e soprattutto attraverso la danza, dunque, Gessica Notaro ha ripreso a vivere e a sognare.

Al magazine ha detto: “Il ballo aiuta a migliorare il benessere psicofisico e ha aiutato anche me a sentirmi più femminile. Ho vissuto un’esperienza così drammatica sulla mia pelle e ora, attraverso l’arte, ho l’opportunità di trasmettere un messaggio di speranza“. E poi ha confessato: “Appaio forte ma nascondo una grandissima fragilità: sono un essere umano, mica wonder woman. Ho semplicemente scelto di trasmettere un messaggio di coraggio e di speranza con il sorriso“. E ogni giorno, sulle sue pagine social, la Notaro, mentre infonde un po’ di coraggio e di forza ai suoi follower, si allena anche per non perdere il ritmo di questa sua passione.

Immagine in evidenza: Gessica Notaro; Stefano Oradei. Fonte: Gessica Notaro/Instagram; Stefano Oradei/Instagram