Un “tango della gelosia” l’ha descritto il paparazzo che ha immortalato la furiosa lite in strada tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei. Il settimanale Oggi pubblica le foto delle disfatta per la coppia di ballerini, che sembra sia sull’orlo della rottura per colpa del bel Daniel Osvaldo, compagno di danza della bionda ballerina a Ballando con le stelle. Urla e strattoni sono arrivati alla fine di una deliziosa cena con il cast dello show, dove Veera e Dani sembravano piuttosto affiatati.

A cena insieme scoppiano le scintille

Da quanto riferito dal paparazzo di Oggi, la situazione comprendeva la Kinnunen, Dani Osvaldo e Stefano Oradei a cena insieme ad altri membri dello staff in un ristorante a Prati, quartiere romano. Veera e Osvaldo sarebbero usciti fuori a fumare diverse volte e tra loro ci sarebbe stata dell’evidente complicità: “Fumavano, erano rilassati, pieni di sorrisi“, racconta.

A sinistra: Veera Kinnunen e Dani Osvaldo fumano fuori dal ristorante. A destra: la lite con Stefano Oradei. Foto: Oggi

A controllarli sarebbe uscito il compagno della ballerina da 8 anni, Stefano Oradei, già reduce da una strigliata di Milly Carlucci. Il compagno di danza di Suor Cristina non vedrebbe di buon occhio l’affiatamento della coppia avversaria formata dalla sua ragazza e dall’ex calciatore. E come dargli torno? Nonostante le scuse pubbliche a Veera per aver messo in dubbio la sua professionalità e la sua fiducia, il problema sembra tutto tranne che risolto.

Tra Veera e Stefano spinte e grida esasperate

La cena per la coppia è finita con una burrascosa lite in strada, con urla e spintoni: “Sarà durata tre ore, ‘sta sceneggiata. Hanno girato tutto il quartiere, a spingersi e gridare“, riferisce il fotografo. Le recriminazioni non sarebbero mancate e alla fine il povero ballerino se ne è andato da solo: “All’alba Stefano ha convinto Veera a salire con lui in macchina. Ma gesticolavano ancora, la baruffa non era terminata“.

La lite in strada tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei. Foto: Oggi

Certamente a ridosso della finale è impossibile non negare che, vuoi per strategia, vuoi come feeling, l’attrazione nelle performance di Osvaldo e Veera Kinnunen è un’elemento evidente. Se la vittoria avrà un prezzo alto per Veera è tutto da vedere.