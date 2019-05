La rete in rivolta contro la signora del sabato sera di Rai 1. Milly Carlucci è finita al centro di un vortice di critiche, per quanto accaduto tra la ballerina professionista Veera Kinnunen e il fidanzato Stefano Oradei.

Il pubblico non ha apprezzato l'intervento della conduttrice di Ballando Con Le Stelle nella faccenda, ritenendola in questo caso troppo in linea con il modus operandi di casa Mediaset. Qualcuno ha addirittura azzardato un paragone con Barbara D'Urso. Perfino Rita Pavone ha voluto dire la sua a riguardo.

Una gogna pubblica fuori luogo

Come molti già sapranno, lo scorso sabato Milly ha chiesto a Stefano Oradei di chiedere pubblicamente scusa alla fidanzata Veera, dopo le scenate di rabbia e gelosia nei confronti della ballerina e Dani Osvaldo che hanno trovato una perfetta sintonia.

Veera e Stefano durante il discorso di Miily

Si tratta di una trovata che secondo molto telespettatori e utenti del web ha lasciato un "retrogusto trash" al termine della trasmissione. Qualcuno sui social l'ha anche definita "una gogna fuori luogo" per Stefano.

Tra le reazioni quella della Pavone

Nemmeno la cantate Rita Pavone è rimasta a guardare senza digitare e ha deciso di intervenire con un cinguettio.

Su Twitter, il canale più diretto per commentare i programmi tv e i grandi eventi, gli utenti hanno lasciato molte opinioni a riguardo. "Il momento più trash di Ballando Con Le Stelle" ha scritto qualcuno, mentre altri si sono limitati a definire l'intervento della Carlucci una caduta di stile. Qualcuno ancora ha scritto: "I consigli da mamma li dia in privato, come tutte le mamme".

Ho vissuto una stagione con voi

e insieme a voi, per questo mi permetto di dire la mia.

"Ballando" è un'altra cosa.Non è un programma trash per fare ascolti, ma ieri sera,durante quel "processo" pubblico lo è stato.E che chi come me non sapeva,ha saputo.Non era più "Ballando". — Rita Pavone Official (@Rita_Pavone_) May 25, 2019