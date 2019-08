Ignazio Moser sembrerebbe pronto ad affrontare una nuova sfida televisiva: sono trapelate infatti indiscrezioni sulla sua possibile partecipazione al reality -game di Rai 2 Pechino Express. A rivelare la notizia è il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, stando a quanto riportato sul settimanle, la partecipazione di Moser al programma sarà, a sorpresa, senza Cecilia Rodriguez ma insieme a suo cugino Moreno.

Il cugino è un ciclista affermato e sarebbe per lui il primo vero impegno televisivo; unica piccola partecipazione per Moreno è stata a Domenica Live. Verità o solo voci? Ancora non è chiaro, in ogni caso se fosse vero, sarebbe la prima prova di lontananza per la coppia Moser-Rodriguez.

Gli ostacoli da superare

Una coppia affiatatissima, ma la partecipazione di Moser al programma pone le prime difficoltà. “Unici ostacoli da superare la lontananza e la nostalgia per la fidanzata Cecilia Rodriguez”, una prova per la loro storia d’amore che dura ormai da 2 anni.

Questi anni sono stati vissuti dai protagonisti all’insegna dell’amore e della complicità, come i loro profili social hanno potuto testimoniare. Il programma di punta di Rai 2, che si prepara ad arrivare a settembre, sarà guidato da Costantino della Gherardesca; sembrerebbe, quindi, accantonata l’ipotesi di conduzione da parte di Simona Ventura.

I selfie non rivelano nulla

Intanto né i selfie né i post di Ignazio e Cecilia rivelano o commentano la notizia. Continuano, infatti, a pubblicare foto della loro storia d’amore e dei bellissimi posti in cui stanno trascorrendo le vacanze. Il loro profilo Instagram, infatti, riporta continuamente foto della coppia in atteggiamenti intimi tralasciando intuire che non c’è alcun turbamento nella coppia. Non ci resta che aspettare il Cast ufficiale del programma per avere qualche notizia certo e affidabile sui veri protagonisti del programma.

Immagine in alto: foto dal profilo Instagram di Ignazio Moser