Benedetta Mazza è sola. Di nuovo. Dopo la fine della relazione con Dani Osvaldo, la ex GF torna a parlare del suo flirt con Stefano Sala chiuso quasi contestualmente con la chiusura della porta del confessionale. E dire che i due fanno parte della stessa agenzia, un requisito primario nell’era in cui storie d’amore e storie di Instagram coincidono.

Benedetta Mazza e Stefano Sala non stanno insieme

“Nella vita si fanno delle scelte”

La storia tra Mazza e Sala è stata solo una parentesi vissuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip. A rivelarlo è la stessa Benedetta a Vero che, lapidaria, non lascia alcuna porta aperta: “Io e Stefano non abbiamo più rapporti”.

I due, che si sono avvicinati durante il reality si sono poi in fretta allontanati con lo spegnimento delle telecamere. “Siamo nella stessa agenzia, ma ognuno ha preso la propria direzione. Se lui è contento, io lo sono per lui” dice la Mazza. “In quel contesto tra noi era nato un rapporto speciale: oltre al potenziale amoroso, c’erano basi solide per un’amicizia, almeno da parte mia. Nella vita si fanno scelte. Oggi credo che sia stato giusto così per tanti motivi. Ognuno ha avuto ciò che merita”. Nessun tipo di relazione quindi.

Solo un addio.

Tutti gli ex ritornano indietro

Stefano Sala è tornato dalla fidanzata Dasha Dereviankina che, dopo averlo aspettato per tutta la permanenza nella casa del GF VIP, era stata mollata proprio per la Mazza. Ma quello che doveva essere un addio si è rivelato un arrivederci. Stessa sorte anche per l’altra “fiamma mediatica” della Mazza, l’ex compagno Dani Osvaldo tornato tra le braccia di Vera Kinnunen, ballerina di Ballando con le Stelle. Ma se tutti i fidanzati ritornano dalle ex, Benedetta – invece – resta ancora single. Nulla di nuovo nell’orizzonte sentimentale della modella ed ex ereditiera. Ma c’è ancora settembre per sperare in un amore di fine estate…