Martina Bonolis, secondogenita del noto conduttore televisivo, oggi ha 31 anni e vive in America con la madre. Non si sa molto di lei ma durante L’Intervista di Maurizio Costanzo del 28 maggio 2018, Paolo Bonolis parlò della sua “famiglia americana” composta dai figli Simone e Martina.

La famiglia americana di Paolo Bonolis

Data la riservatezza del conduttore, non tutti sono a conoscenza della sua vita privata precedente al matrimonio con Sonia Bruganelli, avvenuto nel 2002. Negli anni ’70, però, Paolo Bonolis perse la testa per una giovane psicologa americana di nome Diane Zoeller. Dopo anni di frequentazione, i due convolarono a nozze nel 1983.

Il matrimonio durò solo 5 anni ma dal loro amore nacquero i figli Simone e Martina, cresciuti negli Stati Uniti accanto alla madre.

Le parole del conduttore a Maurizio Costanzo

In una puntata del talkshow L’Intervista di Maurizio Costanzo, Paolo Bonolis raccontò come i figli avuti con la prima moglie vivessero in America: Stefano a Huntington, Long Island e Martina nel Queens. La ragazza oggi lavora e sostiene donne e bambine che hanno subito abusi. “I primi tempi soffrivo la lontananza, che era figlia anche della separazione con mia moglie, avvenuta per i motivi che spesso capitano alle persone che si sposano troppo presto.

I miei due primi figli hanno comunque legato molto con gli altri tre. Con Diane ci sentiamo invece quando capita“, ha spiegato il conduttore a Costanzo.

Diane Zoeller: chi è la mamma di Martina Bonolis

Il matrimonio tra Paolo Bonolis e Diane Zoeller avvenne in un momento molto importante della loro vita: lui era riuscito a conquistare il pubblico italiano grazie alla conduzione di Bim Bum Bam, lei si stava laureando alla Fairfield University, per consolidare i suoi studi come counselor e terapeuta. Nonostante Stefano e Martina abbiano mantenuto un ottimo rapporto con il padre, venendo spesso in Italia, l’ex moglie sembra aver scelto di concentrarsi sul proprio lavoro e sul nuovo compagno, che ha sposato nel 2012.

Al contrario di Sonia Bruganelli, molto attiva e provocatoria sui social, Diane è più riservata, lavora presso l’Houghton Mifflin Harcourt di New York e pare sia un’esperta nell’ambito dell’istruzione.

Martina e Stefano: il loro rapporto con la nuova famiglia di papà Paolo

A seguito della rottura con Diane Zoeller, Paolo Bonolis ha avuto diversi flirt tra cui quello con la celebre showgirl Laura Freddi. Nel 1999 conosce, però, Sonia Bruganelli con la quale si sposa solo pochi anni dopo. Dalla loro unione nascono tre meravigliosi bambini: Silvia, Davide e Adele. Il rapporto tra Martina e Stefano con la Bruganelli e i fratellini minori è molto solido e affettuoso, come dimostrano le foto pubblicate sul profilo Instagram della Signora Bonolis.

A differenza di Martina, Stefano è noto al gossip italiano grazie alla relazione con Paola Caruso, l’ex Bonas di Avanti un altro, conosciuta proprio negli studi televisivi della trasmissione. I due, avvistati insieme alla famiglia Bonolis nel 2015 durante una vacanza a Formentera, si sarebbero frequentati un anno e mezzo.

