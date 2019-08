Potrebbe essere dovuta a problemi sentimentali la rissa che si è consumata nella notte in Piemonte, precisamente a Novara. Due giovani coetanei 20enni si sarebbero affrontati prima verbalmente fuori da un locale notturno dove avevano trascorso la serata, in quel di Borgo Ticino, dopodiché uno dei due avrebbe estratto un coltello per colpire l’altro, morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

Novara, litigano fuori dal locale

Una tragedia sul quale stanno indagando i carabinieri. È difficile al momento capire quali siano state le motivazioni che hanno alimentato la lite tra due ragazzi di poco più di 20 anni. Erano circa le 2 di notte tra domenica e lunedì e i due ragazzi si trovavano a poche decine di metri dal locale Aeroplano di Novara, dove avevano trascorso la serata.

Secondo quanto battuto da Agi, a monte ci sarebbe stata tra i due una litigata per una ragazza, il presunto movente per un accoltellamento sfociato in tragedia.

Accoltellato durante la lite, 23enne muore nel piazzale

Già all’interno del locale, riporta Agi, i due giovane ragazzi avrebbero cominciato a litigare verbalmente per poi decidere di spostarsi fuori, nel piazzale del parcheggio del locale dove si è poi consumata la tragedia. Dopo una prima colluttazione fisica, uno dei due avrebbe estratto nel corso della litigata un coltello aggredendo il 23enne.

Un numero di coltellate che al momento non è ancora stato definito ma che è stato sufficiente ad uccidere il giovane, morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

Fermato il presunto aggressore

Quando è stato infatti chiamato il 118, il 23enne sembrava respirasse ancora ma poco dopo l’arrivo dei medici in ambulanza, il cuore del 23enne si è fermato. Il presunto aggressore, che dopo l’accoltellamento ha cercato di allontanarsi dal luogo del delitto, è stato fermato e sospettato d’omicidio, in attesa di essere sottoposto ad interrogatorio.