Il 14 settembre si scende di nuovo in campo con le trasmissioni del fine settimana. A riprendere possesso del suo studio è Silvia Toffanin che torna alla guida di Verissimo. L’anno passato ha conquistato il pubblico per come ha gestito il caso Pamela Prati che ha monopolizzato le trasmissioni nei primi mesi di questo anno.

Torna Verissimo

Silvia Toffanin torna a casa, dopo ben 12 stagioni sta per cominciare la 13esima alla guida di Verissimo. “La sfida vera per me è sempre con me stessa e sulla qualità dei contenuti“, racconta lei a Tv Sorrisi e Canzoni. Mediaset pensa sempre di più a puntare su di lei che non sembra comunque voler abbandonare la trasmissione che le ha dato così tanto: “Mi lusinga che pensino a me, ma, rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia sceglierò sempre la famiglia.

Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista“.

La sensibilità della Toffanin

Della sua intervista con Nadia Toffa dice: “Nadia mi diede un abbraccio così forte che non dimenticherò mai“. Il rapporto che crea con le persone che intervista è fondamentale, come lo è la sua comprensione: “Lo faccio per farli sentire a casa.

Ciò non vuol dire però che io debba fare solo domande che piacciono a loro. Significa che li rispetto e che possono sentirsi liberi di parlare“.

Poi spiega: “Il succo del nostro mestiere è cercare di capire la verità e chi viene a Verissimo lo sa, quindi accetta di raccontarsi con generosità e possibilmente senza mentire“.

Tra gli ospiti della prossima stagione ci sarà sicuramente Ilary Blasi, ma per il resto ancora tutto tace.