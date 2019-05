L'ultima puntata di Verissimo della stagione si è chiusa con una standing ovation per Silvia Toffanin, che ha incassato uno share altissimo. L'intervista definitiva a Pamela Prati ha aiutato a chiudere in bellezza, raggiungendo punte del 30% di share. Mediaset festeggia anche la finale di Amici, che per poco ha soffiato di nuovo il podio a Ballando con le stelle.

Il direttore di rete si complimenta con Toffanin

Una bella soddisfazione per Silvia Toffanin, che deve trovare la sua dimensione in mezzo a due regine della tv come Barbara D'Urso e Maria De Filippi, oltre a colleghe dentro e fuori la rete che coprono ampiamente ogni aspetto della cronaca rosa. La moglie di Pier Silvio Berlusconi è invece riuscita a creare un programma lontano dai soliti strepiti dei salotti televisivi, puntando su interviste informali a personaggi variegati. Toffanin ha incassato anche il riconoscimento del direttore di rete Giancarlo Scheri.





"Con una linea editoriale di qualità e contenuti esclusivi, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 si è costruito una solida credibilità che lo ha reso negli anni uno dei programmi di riferimento del panorama televisivo italiano e una delle punte di diamante del palinsesto della rete", ha dichiarato, "Il mio ringraziamento speciale va allo stile di conduzione unico ed elegantissimo di Silvia Toffanin e alla sua capacità e a quella del suo gruppo di lavoro di confezionare un programma sempre impeccabile. Arrivederci a settembre".

Testa a testa tra Amici e Ballando con le stelle

Le altre due conduttrici che devono chiudere in bellezza sono Maria De Filippi e Milly Carlucci. La conquistatrice di Mediaset realizza il 27% di share, battendo la rivale. Ballando totalizza il 23,4% di share con 4,2 milioni, qualche centinaia di migliaia in meno dell'avversaria (4,8 milioni). La finale di Amici, che si è concluso con la vittoria di Alberto Urso, si è misurata con la semifinale dello show condotto da Milly Carlucci, la cui ultima puntata andrà in onda venerdì 31 maggio.