Di questi momenti una drammatica notizia che arriva da Bologna. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, si chiama Nicola Rinaldi il giovane 28enne ucciso per strada in queste ore, a pochi metri dalla sua casa.

Bologna: la lite e l’accoltellamento

Sembra che prima di morire, Rinaldi fosse stato coinvolto in una lite avvenuta per la strada per poi essere accoltellato a morte. Subito dopo l’omicidio e la morte del 28enne tra le mani dei soccorritori, la polizia aveva già intercettato due persone indicate come possibili esecutori dell’omicidio.

Dopo averli raggiunti e interrogati, il presunto assassino avrebbe confessato l’omicidio.

Secondo quanto trapelato, si tratterebbe di un uomo di 58 anni. Del tutto sconosciuto ancora il movente dell’accoltellamento avvenuto in pieno giorno nella periferia di Bologna. A seguito di una breve e abbozzata indagine messa a punto dalla polizia è emerso come sia la vittima sia il presunto assassino non fossero nomi del tutto sconosciuti agli inquirenti.

A monte forse una lite tra vicini di casa

Erano circa le 11 e 45 quando Nicola Rinaldi, 28enne residente in zona, è stato ritrovato riverso a terra da alcuni passanti, in una pozza di sangue in Via Frati a Bologna. Un delitto commesso per strada, sotto gli occhi di tutti: secondo quanto emerso, sarebbe stato ancora vivo il ragazzo quando i passanti hanno chiamato i soccorsi ma quando questi sono giunti sul luogo il giovane è spirato in pochi minuti.

Al momento, l’ipotesi passata al vaglio dalle forze dell’ordine rimanderebbe la causa dell’omicidio ad una lite – per motivi peraltro futili – tra due vicini di casa.