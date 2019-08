L’esempio perfetto di come di come due ex possano mantenere un’affiatata sintonia anche dopo la fine di una storia, Laura Chiatti e Francesco Arca, non hanno mai smesso di manifestare la propria amicizia pubblicamente.

Entrambi, la rottura del 2009, si sono legati ad altre persone, con le quali hanno messo su famiglia. E spesso capita che i quattro si vedano e trascorrano del piacevole tempo insieme. Stavolta ad immortalare il quadretto sono i paparazzi di Chi.

Eterna complicità

Ai tempi della loro relazione l’attrice e l’ex tronista erano una coppia da copertina, sembravano fatti davvero l’una per l’altro. Poi dopo una breve convivenza a Perugia, la coppia ha deciso di separarsi.

Seppur c’è stato un momento di freddo tra Francesco Arca e Laura Chiatti, a guardare le immagini del settimanale di Alfonso Signorini si stenta a crederlo.

I due ex fidanzati, oggi grandi amici, si abbracciano, scherzano e ridono insieme, nel nome di una complicità che pare possa essere eterna. C’è chi dando un’occhiata superficiale alle foto abbia ipotizzato un ritorno di fiamma. Ma basta allargare la prospettiva per cambiare idee: Francesco e Laura non sono certo soli, ma in compagnia delle loro famiglie unite da un legame di grande amicizia.

Quattro amici affiatati

Dopo la fine della sua storia con Arca e un breve flirt con Silvio Muccino, la Chiatti, ha incontrato l’amore della sua vita e attuale marito: Marco Bocci. La coppia si è sposata nel 2014 ed ha avuto due meravigliosi bambini: Enea di 4 anni e Pablo di 3. I due hanno dovuto affrontare diverse difficoltà insieme come la malattia di Bocci, difficoltà che li hanno uniti anche di più.

Anche Arca ha trovato l’amore dopo Laura, il suo nome è Irene Capuano, l’attuale compagna. I due hanno avuto due figli, Maria Sole di 4 anni e Bernardo Maria di circa un anno e mezzo.