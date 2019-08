Sembra tutto pronto per la nuova stagione televisiva di Mediaset e per il debutto dei programmi di punta, come quelli di Barbara d’Urso, c’è in serbo una sorpresa. Infatti, Barbara Palombelli “scalzerà” la conduttrice domenica 8 settembre, presentando a partire dalle 14.00 una puntata speciale di Forum e facendo slittare l’inizio di Domenica Live al 15 settembre.

Puntata speciale di Forum al posto di Domenica Live

Barbara Palombelli torna in grande stile su Canale 5 a partire dall’8 settembre. La conduttrice sarà al timone di Forum presenta: il diritto all’identità, uno speciale del tribunale più famoso della tv dove, probabilmente, saranno affrontate anche le dinamiche sociali tanto care alla conduttrice.

Questa puntata speciale, inevitabilmente, farà posticipare il ritorno di Barbara d’Urso alla guida del suo contenitore domenicale foriero di ascolti bulgari da parte del pubblico. Domenica Live ritornerà a partire dal 15 settembre alle 17.25 circa. Ancora non si sa cosa occuperà la prima fascia pomeridiana della domenica mentre alcune indiscrezioni vorrebbero l’allungamento della trasmissione fino alle 19.20.

Barbara Palombelli grande protagonista della prossima stagione

La puntata speciale di Forum è sicuramente un’ulteriore conferma della stima che Barbara Palombelli ha ottenuto da parte dei vertici di Mediaset. Il programma tornerà a tutti gli effetti a partire dal 9 settembre su Canale 5 alle 11.00 e alle 14 con lo Sportello di Forum.

Questo sembrerebbe anche mettere un po’ a tacere le polemiche riguardo a uno spot diffuso da Rete 4 qualcuno giorno fa, con tutti i volti del canale e la grande assenza della Palombelli notata dai telespettatori, nonostante la sua guida di successo a Stasera Italia. A fronte di questo spot, Mediaset sta già mandando in onda i promo dei due programmi di punta della moglie di Rutelli, che la scorsa stagione hanno viaggiato, nella fascia di mezzogiorno, ascolti record attorno al 20% di share.

E, i fan di Barbara d’Urso possono stare tranquilli: anche la loro beniamina tornerà proprio dal 9 settembre con Pomeriggio Cinque e il 15 settembre con Domenica Live. Inoltre la rivedremo alla guida di Live-Non è la d’Urso.