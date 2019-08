È cominciato il conto alla rovescia e i tantissimi seguaci di Barbara d’Urso, dopo averla seguita per tutta l’estate nel suo tour italiano vacanziero, sono pronti a rivederla sul piccolo schermo in ogni veste. Con l’arrivo di settembre arrivano le date ufficiali per i suoi amati programmi come Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Barbara d’Urso pronta al via: il 9 settembre si ricomincia

Con la voce di Barbara d’Urso che saluterà il suo pubblico avrà ufficialmente inizio la nuova stagione televisiva e forse smetterà di essere anche estate. Manca ormai pochissimo al via di quella che sarà l’undicesima stagione di Pomeriggio Cinque, il programma cardine della d’Urso che la impegna tutti i pomeriggio dal lunedì al venerdì, da settembre a giugno.

Il programma di attualità e cronaca – ma anche tanto gossip – è pronto a tornare in pista il prossimo 9 settembre, puntualmente alle 17.10 e ovviamente su Canale 5. Ci saranno ovviamente “notizie shock” e ospiti di spicco nel salotto di Barbara d’Urso che per quest’anno riserverà una novità: sembra infatti che la prima puntata andrà in onda da un “luogo di culto” per Mediaset, lo studio 6.

Domenica Live, dal 15 settembre di nuovo in tv

Ovviamente non possiamo nemmeno immaginare come Barbarella avrà deciso di rifare il look al suo studio con tanto di luci ed effetti speciali.

Ma Pomeriggio Cinque è solamente uno degli impegni in agenda di Barbara d’Urso che di “commissioni” ne ha sempre da vendere. Se il 9 la vedremo nuovamente al timone del talk pomeridiano, la domenica successiva la vedremo – come tutti speravano – nuovamente al centro dei riflettori con la sua rodata macchina da guerra, Domenica Live.

Il talk domenicale andrà in onda domenica 15 settembre. Quest’anno, mentre Barbarella si destreggerà tra ospiti e gossipponi, dall’altro lato a farle la concorrenza troverà la temuta Mara Venier con la sua Domenica In.

Diversa invece la questione “antagonisti” per Pomeriggio Cinque che si scontrerà con La Vita in Diretta condotto però per la prima volta dalla coppia Cuccarini e Matano.

Live – Non è la d’Urso: ancora tanta incertezza sulle date

Ancora pochissime invece le notizie per Live – Non è la d’Urso, il programma serale “rivelazione” del 2019. Il programma è stato confermatissimo dai vertici ed è pronto a dare alla luce la sua seconda stagione, auspicandosi che possa segnare record d’ascolti come l’annata precedente. Sulle date però qui c’è incertezza e non è detto che non si debba attendere fino al 2020 per vedere Barbara d’Urso vestita di paillettes nuovamente la sera.