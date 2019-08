Con tutti i post apparsi sul profilo Instagram di Barbara D’Urso il gossip si infiamma sul tramonto di questa caldissima estate. Lady Cologno infatti, in molte delle sue foto, si mostra in compagnia di Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello, con cui ha trascorso parte delle vacanze. Con loro, però, tanti amici, come le novelle sposine Imma Battaglia ed Eva Grimaldi.

Considerando le ammiccanti avance di Nardi, lanciate sui social, all’inizio di questa stagione, molti hanno cominciato a considerare l’idea che tra i due possa esserci del tenero. Adesso, però, dopo innumerevoli rumors sono i diretti interessati a parlare e lo fanno attraverso le stories Instagram, rivolgendosi direttamente ai propri follower.

La risposta di Nardi

È Filippo Nardi a cominciare, l’ex gieffino riprende un titolo di giornale, che recita che dà voce al quesito dell’estate che tutti i suoi fan e follower si stanno ponendo: lui e Carmelita sono fidanzati?

La story di Nardi

Ritagliando lo screenshot di uno dei tanti articoli che circolano in questi giorni, Nardi lo pubblica su una story scrivendo: “Ma Noooooooo… Giuro!” con tanto di emoticon angioletto.

E Carmelita condivide

A supportare la risposta di Filippo, arriva repentina anche Carmelita, che condivide la story dell’ex gieffino, senza aggiungere nulla.

Repost di Barbara D’Urso

Eppure tanto basta alla signora di Mediaset per mettere in chiaro le cose con i suoi amatissimi e affezionatissimi fan.

Fidanzata con il lavoro

Sono anni che la cronaca rosa cerca di affibbiare un nuovo compagno alla D’Urso. Ma Barbarella non si mostra accanto a nessuno, riservatissima sulla sua vita privata, si è guadagnata negli ultimi tempi l’immagine di single incallita.

In realtà Carmelita è innamoratissima del suo pubblico e fidanzatatissima con il suo lavoro. Finite le vacanze l’agenda di Barbara è già piena, pronta a tornare in tv con Pomeriggio 5, Domenica Live e il talk Live – Non È La D’Urso.