Di Elisa e Massimo si sono perse le tracce da domenica. La famiglia di Elisa Pomarelli, 28 anni, ha immediatamente sporto denuncia, così sono cominciate le ricerche: l’ultima volta che è stata vista era con Massimo, a pranzo, ma anche di lui ora non c’è più traccia.

L’ultimo avvistamento di Massimo

A raccontare di Massimo Sebastiani, 45 anni, è l’amico Luigi Farina al Corriere della Sera: “Massimo è come i cinghiali, potrebbe vivere nel bosco da solo mangiando quel che trova. Voglio dire che è un uomo forte, conosce la terra, le colline. Io l’ho detto al comandante: se è ancora qui dovete cercarlo di notte, quando esce per procurarsi da mangiare“.

Lui ha visto la coppia insieme a pranzo quella domenica, li ha salutati quando sono andati via.

Circa mezz’ora dopo raggiunge Silvio, un altro amico, che ha un podere a Sariano, dieci minuti di macchina dal ristorante. “È questa mezz’ora che non capisco, che mi tormenta, dov’era Elisa?“, racconta ancora. Dopo il 45enne raggiunge il bar dove lo hanno visto in molti, come segnalato già nei giorni scorsi. “Si è messo una maglietta ed è entrato, dieci minuti e via“, ha raccontato la titolare del ristorante. L’ultima volta che è stato visto era mezzanotte e aveva un zainetto in spiaggia.

Le parole della sorella di Elisa

La famiglia di Elisa si è sempre battuta per lei in questi giorni. Sua sorella Francesca ha lanciato moltissimi appelli e ora usa la pagina Facebook come un diario che le permette di “parlare” con la sorella. “Oggi è stato un altro inferno, sono stata ancora a cercati tutto il giorno senza sosta. È proprio vero che capisci il valore di una persona solo quando questa non c’è più.. volevo solo dirti che ci hai uniti tutti quanti, la gente non fa altro che parlare di te nel bene o nel male..

ma tanto la gente parla sempre“, scrive. “Sappi solo che ti amo con tutta me stessa ed anche in questa occasione sei riuscita a farmi crescere.. sono stata proprio fortunata, ci sei sempre stata e sei sempre riuscita a domare il mio carattere impulsivo donandomi sempre quel barlume di senno che mi faceva tornate in me“, continua.

Anche l’altra sorella, Debora, ha commentato il messaggio: “Darei di tutto per poterti salutare ancora. Per dirti tutto quello che non ti ho mai detto..che ti stimo un sacco e che senza di te mi sembra che nulla abbia più senso. Tutti gli altri problemi mi sembrano stupidi ora. Io continuo a credere e sperare che un giorno ti rivedremo e potremo tornare a correre tutte e tre nn insieme; sederci sotto gli alberi a guardare il cielo“.