L’eredità, lo storico quiz del preserale di Rai 1, non trova ancora il suo conduttore in seconda. Perché si, pare proprio che a Flavio Insinna, che si occuperà solo della prima parte della trasmissione, succederà un altro volto. L’ex conduttore di Affari Tuoi aveva preso in mano il quiz solo l’anno scorso, ma gli ascolti a volte un po’ opachi e, soprattutto, le critiche del pubblico pare proprio che non gli siano valsi una promozione piena. Dopo lo scandalo “nana malefica” che ha fatto da spartiacque nella sua carriera, Insinna ha perso parecchi consensi e simpatie. E rimpiazzare un Fabrizio Frizzi, venuto a mancare troppo presto, non ha aiutato.

Ma allora, chi ci sarà nel 2020?

Cambio della guardia nell’inverno di Rai 1

Se c’è un conduttore che perde consensi, c’è n’è un altro che invece ne guadagna. Parliamo di Marco Liorni, che alla guida del quiz estivo di Rai 1 – Reazione a Catena – sta ora conquistando pubblico e critica. Liorni, secondo il settimanale Oggi, sarebbe corteggiatissimo dai vertici di Viale Mazzini che vorrebbero affidargli lo slot invernale e primaverile de L’Eredità dopo una partenza firmata Insinna. L’impegno di Liorni con Reazione a Catena si concluderà il prossimo 22 settembre e, il giorno dopo, partirà subito L’Eredità.

C’è da dire che Oggi, qualche tempo fa, dava in lizza un altro nome per la guida del quiz di Rai 1: l’insospettabile Raimondo Todaro, storico ballerino di Ballando con le Stelle e ormai volto noto per il pubblico della prima rete.

Flavio Insinna durante l’edizione 2017 di Affari tuoi. Foto/Facebook

L’anno d’oro di Marco Liorni

Quando era stato fatto fuori da La Vita in Diretta, per Marco Liorni sembrava aprirsi una pagina poco felice della sua carriera. Il conduttore ha invece scommesso su Italia Sì, andando a confrontarsi con il colosso Verissimo. Una scommessa vinta che gli è valsa una riconferma nella nuova stagione, l’approdo al fortunato Reazione a Catena e una nuova carriera da conduttore di Quiz che potrebbe consacrarsi ora con L’Eredità.