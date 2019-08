Ieri è terminato l’ultimo giorno di consultazioni: MoVimento 5 stelle e Pd hanno rivelato di aver raggiunto un accorto sul governo giallorosso e anche sul nodo che più aveva creato attriti nei primi giorni di trattative, quello sul nome del Premier. Mattarella ha quindi convocato Giuseppe Conte per questa mattina.

Conte arriva al Quirinale

Il premier Giuseppe Conte è appena entrato al Quirinale per il suo incontro con il Presidente della Repubblica Mattarella. Al termine della riunione sarò Mattarella a conferire l’incarico a Conte, per quello che ormai è noto come Conte Bis.

Le parole di Di Maio su Conte

Ieri Di Maio aveva parlato, al termine delle Consultazioni, dell’accordo su Conte: “In questi anni il nostro obiettivo è sempre stato cambiare guardando a un progetto per l’Italia di grande respiro che mettesse al centro la persona ed i beni essenziali.

Un nuovo umanesimo di cui Giuseppe Conte è stato un grande interprete. C’è l’accordo con il Pd per Conte“.

Conte accetta con riserva

AGGIORNAMENTO DELLE 10.30 – È appena terminato il colloquio ed è arrivata la prima comunicazione direttamente dal Quirinale: “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato Giuseppe Conte al quale ha conferito l’incarico di fare il Governo“, Conte ha accettato con riserva.

Tra poco sarà lo stesso Conte a parlare.