A 3 giorni dal terribile incidente aereo sul Sempione, che ha coinvolto un Piper con 3 persone a bordo, le vittime sono state identificate. Morti il celebre compositore inglese Jonathan Goldstein, sua moglie Hannah Marcinowicz e la loro bambina di soli 7 mesi, Saskia. Lutto devastante nel mondo dello spettacolo, galassia in cui la coppia era tra le più affermate. Lui con una brillante carriera di produttore e importantissime collaborazioni a Hollywood, lei straordinaria musicista, avevano la stessa passione per il volo. Al comando del velivolo Goldstein, pilota esperto come sua moglie.

Schianto sul Sempione: una famiglia distrutta

Sconcerto e incredulità scuotono il mondo dello spettacolo inglese, dove Jonathan Goldstein e sua moglie, Hannah Marcinowicz, si erano ritagliati una fetta di straordinaria notorietà.

Sono morti entrambi nello schianto del Piper PA-28 su cui viaggiavano, insieme alla loro Saskia, bimba di 7 mesi cui è toccata la stessa, terribile sorte.

L’identificazione delle vittime a 3 giorni dall’incidente, avvenuto il 25 agosto scorso a 2mila metri di quota. Il piccolo aereo da turismo era pilotato dal produttore, esperto di volo come la moglie (con cui spesso si alternava al comando).

Decollato da Losanna, il Piper stava sorvolando il confine tra Svizzera e Italia quando, per cause ancora ignote, è precipitato finendo per trasformarsi in una trappola di lamiere e fiamme.

Le autorità svizzere hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente.

Il ritratto di Jonathan Goldstein e Hannah Marcinowicz

Il ritratto della coppia si dipinge facilmente attraverso la storia di una carriera sfavillante e in continuo fermento. Jonathan Goldstein e Hannah Marcinowicz avevano molti punti in comune, su tutti l’amore per la musica e per il volo.

Lui era uno dei più affermati compositori del tessuto artistico d’oltremanica, firma autorevole dietro colonne sonore per cinema e televisione (sua, ad esempio, quella del film di Scorsese Cape Fear – Il promontorio della paura).

Lei era una famosa sassofonista, con un curriculum che parla sé: suonava per la London Symphony Orchestra, la Philharmonia Orchestra, la BBC Concert Orchestra e la Royal Philharmonic Orchestra.

*immagine in alto: il compositore Jonathan Goldstein e sua moglie, Hannah Marcinowicz – Fonte/Instagram Hannah Marcinowicz, dimensioni modificate