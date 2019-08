Entrambe duchesse della casata reale più famosa del mondo, Kate Middleton e Meghan Markle destano sempre più curiosità. L’ultima domanda che si sono posti i fan è stata: a quanto ammonta il patrimonio delle due duchesse e qual è la coppia più ricca a palazzo?

Patrimoni a confronto: quanto guadagnano William e Kate?

Kate Middleton, oltre ad essere la moglie del futuro erede al trono d’Inghilterra, viene ricordata spesso per i suoi abiti colorati e per i suoi look sempre fini ed eleganti. Viene spontaneo, quindi, chiedersi quanto la Duchessa di Cambridge guadagni. Prima di convolare a nozze con il principe William, Kate proveniva da una famiglia inglese senza sangue blu.

Di certo per la futura Regina, tutto ciò è acqua passata. Se è vero che non è solo difficile ma quasi impossibile delineare il patrimonio di William e Kate, soprattutto perché a palazzo vige il silenzio assoluto sull’argomento, è anche vero che fonti vicine alla coppia hanno dichiarato che il patrimonio dei Duchi di Cambridge ammonterebbe intorno ai 50/60 milioni di dollari.

Il conto in banca di Harry e Meghan

Non si può dire che il conto del Duca e della Duchessa di Sussex pianga. Il secondogenito di Carlo e Diana e l’ex attrice di Suits possiedono un patrimonio di circa 30 milioni di dollari.

Anche in questo caso trovare dei dati accreditati è impossibile e a parlare sono state fonti interne alla corte. I due coniugi, infatti, complice anche l’agiatezza economica, non hanno mai nascosto la loro voglia di lusso e relax, anche se questo spesso fa storcere il naso ai sudditi di Sua Maestà.

Meghan Markle, prima ancora di essere la moglie del Principe Harry, ha conosciuto il successo e la celebrità nella Grande Mela grazie al ruolo del seducente avvocato nella serie tv Suits. Apparsa in circa 100 episodi, la Duchessa per ogni episodio guadagnava circa 50 mila dollari.





E il Principe Carlo paga…

Non bisogna dimenticare, però, che dietro alle spese di corte e agli sfizi dei due principi e delle sue bellissime consorti, c’è papà Carlo. Il Principe Carlo, infatti, dà mensilmente una somma pari a 4,6 milioni di dollari ai propri figli per coprire non solo le spese di palazzo, ma anche quelle personali come il cambio guardaroba. Inoltre William ha ereditato una bella somma anche dalla madre e spesso e volentieri, nei loro viaggi di piacere, i 4 reali vengono invitati dai Paesi ospitanti e non hanno bisogno di spendere un dollaro per i loro soggiorni. Proprio per questo motivo le coppie reali e i loro figli viaggiano e spendono come se non ci fosse un domani…

Immagine in evidenza/Fonte Instagram