A creare scompiglio è uno degli ultimi post pubblicati da Valeria Marini sul suo profilo Instagram. Irriverente e seducente come sempre, la diva si mostra completamente nuda, immersa tra le bianche lenzuola di un letto.

Uno scatto che, come in molti casi simili, ha scatenato una pioggia di complimenti suscitata dalle sue curve da capogiro ed espressione passionale dipinta sul volto. Eppure non manca chi ne approfitta per colpirla nel vivo, sottolineando il fatto che la soubrette non è mai diventata mamma. Ma la Marini non si perde d’animo e risponde al detrattore senza troppi giri di parole: “È meschino“.

Il post che ha dato inizio a tutto

Un modo, forse, di dare la buonanotte ai suoi follower, quello di postare un’immagine di sé nuda a letto, per Valeria Marini.

Non è difficile credere che i fan più accaniti si sono precipitati per dimostrarle tutto l’affetto e l’ammirazione che nutrono per lei. “Sei una donna fantastica e super stellare” le scrive qualcuno.

La frecciata e la risposta

Eppure non manca chi decide di cambiare registro e approfittare per una battutina fuori luogo, che colpisca la showgirl dritta al cuore. Un utente, infatti, lascia un commento al veleno che recita così: “Ma ti vuoi coprire che sei una mamma…ah no!

“. La volontà di ferire Valeria c’è tutta se si pensa che la Marini non ha mai nascosto il suo sogno ancora irrealizzato di diventare madre: “Ci penso sempre, è il sogno più grande che mi manca da realizzare” raccontava a Chi la showgirl. “Mi piacerebbe anche adottare un bambino ma dovrei avere un marito o un uomo accanto, perché da single è più difficile. Ma per un figlio smetterei di fare la vita che faccio: frenetica e incentrata sul lavoro“.

Il commento al post di Valeria Marini e la risposta della showgirl

La Marini, però, non lascia cadere nel silenzio la provocazione e risponde a tono.

“È una battuta infelice. Le parole hanno un peso e scherzare sul non essere mamma è meschino“.