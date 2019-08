Torniamo a scrivere ancora una volta di Stefano De Martino ma questa volta non è lui il protagonista. A farla da padrona è la sua sorellina, una vera forza anche sui social, nonché cognata ovviamente di Belén. Conosciamo meglio chi è Adelaide, la piccola De Martino che lontano dalle copertine patinate cavalca l’onda di Instagram a colpi di scatti.

Adelaide: chi è la sorella di Stefano De Martino

Certo, per non essere affatto sotto i riflettori tutti i giorni, i suoi 122mila follower non sono affatto male. Lei è Adelaide De Martino, classe 1995, piccola sorella del ballerino di Amici che su tutti ha avuto più gloria.

Almeno, se tanti ballerini sono riusciti ad avere come lui fama nel mondo della danza, sono pochi che sono riusciti a mantenersi in auge anche nel mondo delle cronaca rosa. Non solo la sua bellezza ma anche, e soprattutto, la sua storia d’amore (tribolata, eccome se è stata tribolata) con la bellissima Belén Rodriguez.

Un’influencer nata

Per essere la “sorella di”, sicuramente Adelaide non gode di tutta la notorietà di Cecilia Rodriguez, la piccola sorellina di Belén. Ma sembra che questo non solo sia un dettaglio irrilevante ma per di più mendace.

La piccola De Martino anzi gode di una grandissima fama soprattutto sui social e in particolar modo su Instagram ove quotidianamente carica foto e contenuti apprezzati dai numerosissimo follower.

Proprio come i Rodriguez, ma al contrario, c’è un terzo fratello in casa De Martino, Davide. Essendo la piccola di casa ovviamente Adelaide è iper-coccolata da tutti e nutre verso il fratello Stefano un amore incondizionato.

Una coppia da like d’oro

Anche lei testimonia e racconta sui social la sua incantevole storia d’amore con il fidanzato Yuri Salemme. Anche lui campano ma di Napoli, su Instagram indica di vivere attualmente a Milano.

Anche lui a follower non scherza e per essere “un comune mortale” lontano dai salotti televisivi, coltiva un giardino ben nutrito di oltre 4mila follower. Chi l’ha detto che bisogna necessariamente fare “scandalo” per essere dei veri influencer?