“Una coppia nazionalpopolare anomala, che può funzionare”. Una definizione più che azzeccata, quella data da Lino Banfi in un’intervista al Corriere della Sera, per descrivere il duo che presto formerà con Al Bano sul set. I due, amatissimi dal pubblico italiano, hanno annunciato di avere in progetto una miniserie che li vede protagonisti. I tempi dei lavori si stanno però dilatando: in una recente intervista al settimanale Oggi, Al Bano ha rivelato che la data d’inizio delle riprese è slittata.

Perché l’inizio delle riprese è slittato?

“È probabile che il lavoro sul set slitti tra marzo-aprile 2020”, ha spiegato il cantante di Cellino.

L’inizio delle riprese sembrava imminente, da quanto dichiarato dal collega Banfi il mese scorso. “Penso che ci lavoreremo dopo l’estate e andrà in onda i primi dell’anno”, aveva raccontato al quotidiano Libero. Dalle pagine patinate di Oggi Al Bano rivela invece i motivi dietro al ritardo: la fiction è ancora in fase di scrittura. Si lavora comunque a pieno regime: “Ci sono stati un paio di fruttuosi, entusiastici incontri tra me, Lino e la produzione”, racconta Al Bano, che sembra soddisfatto della trama (“L’idea mi è piaciuta”). Il cantante rivela anche che “è più probabile che alla fine (la fiction, ndr) approdi in Rai”.

La trama della fiction

Al Bano preferisce mantenere il più assoluto riserbo sulla trama della fiction. “I ladri di idee sono sempre in agguato”, si giustifica. Meno misterioso è stato invece Lino Banfi. Nell’intervista a Libero, il nonno più amato della televisione italiana aveva rivelato qualche dettaglio sulla serie che girerà con Al Bano. “Lui dovrebbe interpretare un ex mafioso, una persona perbene che si è pentita di quello che ha fatto”, aveva spiegato, “io invece un frate cappuccino”. L’immaginazione dei fan può correre a briglia sciolta, tra visioni di Banfi in un casto saio e Al Bano con giacchetta di pelle nera.

La scelta della location

Le dichiarazioni di Lino Banfi aggiungono benzina sul fuoco: già lo scorso autunno, intervistato da Radio 2, l’attore aveva parlato delle possibili location. “Penso sia una fiction di tre o quattro puntate ambientata in Puglia, visto che entrambi siamo ambasciatori della nostra meravigliosa terra”, aveva spiegato, per poi aggiungere: “Al Bano dice anche che andremo a girare una settimana in Russia”. Quel che è certo è che, per vedere insieme Banfi e Al Bano (in Russia? In Puglia?), i telespettatori dovranno portare ancora un po’ di pazienza.