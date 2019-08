In questi giorni, stanno girando delle indiscrezioni in merito ad una eventuale partecipazione di Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip. Al Bano, riguardo ciò, ha voluto dire la sua, lasciando trapelare una velata contrarietà al fatto che la sua ex possa prendere parte al reality.

Il parere di Al Bano

Sembra tutto pronto per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, giunto ormai alla quarta edizione. Tra i nomi che si sono rincorsi in queste settimane, ci sarebbe quello di Loredana Lecciso. A questo proposito, è stato interpellato anche Al Bano, che al settimanale Oggi ha detto: “Se si parla di me bisogna chiedermi di me, perché di altre persone non so.

Magari non me lo dicono neppure. Ma ripeto: dove c’è lavoro c’è speranza”. Le parole di Al Bano lasciano intendere che non sarebbe particolarmente felice dell’eventualità. In realtà, il rapporto tra i due è piuttosto altalenante. Qualche settimana fa, la donna ha perfino dichiarato che lei e il cantante vivono in case separate e che tra loro c’è proprio un altro tipo di rapporto: “Siamo legati da grande affetto. Credo che, in maniera reciproca, siamo diventati punti di riferimento l’uno per l’altra”.

Loredana Lecciso, la sua risposta definitiva sul GF Vip

In realtà secondo indiscrezioni Loredana Lecciso, avrebbe ricevuto un vero e proprio veto riguardo la partecipazione al Grande Fratello Vip, perfino da Romina Power.

Questo potrebbe aver portato la Lecciso a tornare sui suoi passi. “Ammetto di averci fatto un mezzo pensiero, ma non so se riuscirei a superare i miei limiti” sono state le parole della Lecciso a Nuovo Tv. La donna ha poi scherzato sul fatto che non riuscirebbe mai a mostrarsi struccata ed ha ammesso: “Non riuscirei a sentirmi osservata 24 ore su 24. Per me sarebbe una dimensione strana e non credo proprio di farcela ad affrontare un’esperienza del genere”.

Quindi, con queste premesse, salvo colpi di scena, il suo nome non dovrebbe essere tra i concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini.