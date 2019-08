Loredana Lecciso sta valutando seriamente l’idea di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Già da qualche settimana, c’è la notizia di uno sfrenato corteggiamento nei suoi confronti da parte di Alfonso Signorini, che quest’anno sostituirà Ilary Balsi. Poi, in un’intervista rilasciata a Il Tempo, l’ex di Al Bano ha rivelato di aver ricevuto la proposta ed essere stata indotta in tentazione. Cederà?

Mentre ci poniamo questa domanda, secondo alcuni il signor Carrisi e Romina Power, da poco di nuovo nonni, non sarebbero affatto d’accordo. Che la recente serenità tornata tra Loredana e l’ex compagno stia per essere messa di nuovo a repentaglio?

La proposta

Durante la chiacchierata con Il Tempo, la Lecciso ha confermato: la produzione del Grande Fratello Vip avrebbe richiesto la sua partecipazione per la prossima edizione.

“Mi hanno proposta più di una volta di entrare nella casa” ha rivelato la biondissima showgirl. “Chissà. Per adesso rifletto un po’, anche se mi piacerebbe e sarei tentata“. A sentirla sembra avere pochi dubbi a riguardo. E se dovesse accettare, certamente, la Loredana sarebbe un elemento che potrebbe determinare l’impennata dell’indice di ascolto. Negli ultimi anni, infatti, coinvolta in uno dei triangoli amorosi più seguiti del gossip italiano, è sempre stata una vera e propria calamita per l’audience.

Il veto di Al Bano e Romina

Intanto pare che queste dichiarazioni abbiano allertato l’ex compagno Al Bano Carrisi, il quale insieme a Romina Power, ex moglie, non sarebbe affatto contento della notizia. Anzi, pare che il Leone di Cellino San Marco e la Power abbiano emesso un vero e proprio veto. Cosa teme la coppia della canzone italiana? Che sottoposta alle telecamere h24 Loredana possa lasciarsi sfuggire qualche segreto di famiglia?

Sarebbe un vero peccato se tra lei e Al Bano si dovessero mettere di nuovo male le cose. Dopo la separazione, avvenuta circa 2 anni fa, tra i 2 questo inverno è tornato il sereno, tanto che hanno trascorso le vacanze di Natale insieme.