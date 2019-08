Cristel Carrisi ha dato alla luce una splendida bambina, per la gioia di mamma Romina e papà Al Bano. Gli artisti sono nonni bis dopo la nascita del piccolo Kay, primogenito della figlia e del marito Davor Luksic. Per la famiglia più osservata di Cellino San Marco è tempo di festa per l’arrivo di Cassia:è questo il nome scelto dalla coppia per la secondogenita, e l’intenzione sarebbe quella di non fermarsi: “Avremo tanti figli“, aveva detto la Carrisi al settimanale Gente.

Cristel Carrisi mamma bis: è nata Cassia

Cristel Carrisi e Davor Luksic raddoppiano con Cassia, secondogenita nata poche ore fa, un anno dopo il primo figlio Kay.

Per Al Bano e Romina è tempo di godersi questo splendido momento che, secondo alcuni, potrebbe restituire una dimensione romantica ai ‘nonni’.

Nonostante il ritorno di fiamma tra i due non si sia mai concretizzato, infatti, c’è chi spera che questo lieto evento possa realizzare il ‘miracolo’ della riconciliazione. La Power è tornata in Italia poche settimane fa (con grande soddisfazione del suo ex) e nell’aria si avvertono vibrazioni positive per il clan Carrisi.

Verità o suggestioni? Non importa, visto che ogni attenzione della famiglia è ora rivolta alla nuova arrivata. La notizia della seconda gravidanza di Cristel aveva inondato il gossip nel febbraio scorso, grazie all’annuncio fatto dalla diretta interessata alla rivista Gente.

L’amore per Davor Luksic

La favola d’amore tra Cristel Carrisi e Davor Luksic ha incantato il pubblico italiano e, inevitabilmente, i fan dei genitori di lei. Le nozze, celebrate nell’estate 2016, furono incorniciate dalla clamorosa assenza di Loredana Lecciso (fatto che diede impulso a una lunga scia di pettegolezzi sull’ipotesi di una frattura intestina nella famiglia del Leone di Cellino).

Archiviate le voci intorno alle presunte frizioni interne al clan Carrisi, la bella Cristel ha tenuto alta l’attenzione sulla sua storia con il famoso imprenditore croato con decine di post romantici sui social.

Secondo le indiscrezioni, il parto della seconda figlia della coppia era atteso per la metà di agosto ma la piccola Cassia ha deciso di stravolgere le previsioni e sorprendere tutti, mamma e papà per primi.

*immagine in alto: fonte/Instagram Cristel Carrisi, dimensioni modificate