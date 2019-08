Si è detto tanto nell’ultimo anno e, soprattutto, nelle recenti settimane, sulla storia tra Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi.

I due, che convivono dal 2001, si sono separati nel 2018, complice, forse, il crescente riavvicinamento tra il cantante e la ex moglie Romina Power.

L’affetto tra Loredana Lecciso e Al Bano

Eppure, nonostante tutti i gossip che sono impazzati – tra cui l’ultimo che vede un presunto flirt tra la showgirl e Gigi D’Alessio – l’affetto tra la Lecciso e Al Bano non sembra essere cessato. A rivelarlo è proprio lei: “Con gli anni si cresce e, per certi versi, andiamo più d’accordo adesso che prima.

Capita di discutere, però, mediamente tra noi c’è un bel feeling. Siamo sintonizzati sullo stesso canale”. E ancora: “Siamo legati da grande affetto. Credo che, in maniera reciproca, siamo diventati punti di riferimento l’uno per l’altra”.

In effetti, i due non sono solo legati dall’affetto e la stima reciproca, ma anche 2 figli. Sebbene in casi di separazione, spesso, i genitori tendono a essere conflittuali anche per quanto riguarda la gestione dei rampolli, questo non sembra colpire la famiglia Carrisi. “Anche per quanto riguarda i ragazzi, è raro che abbiamo idee diverse sulla loro educazione.

Siamo sempre abbastanza solidali, ma ci appartiene anche lo stesso modo di pensare”, ha dichiarato Loredana.

“La vita cambia in un momento”

Tuttavia, di concreto, non sono più una coppia. Lo dimostra anche il fatto che non vivono più insieme ma in case totalmente separate. Ciò non toglie che la showgirl ritorni spesso a casa dell’ex: “Di base vivo a Lecce, ma faccio qualche incursione cellinese. Mi piace stare lì perché la casa di Cellino è sempre piena di ragazzi, di amici. E a me piace respirare questa energia bella, positiva. Mi piace sapere che i miei figli siano in compagnia”.

Comunque, il 26 agosto Loredana Lecciso compirà 47 anni e, a riguardo, ha confessato: “Non amo ricevere regali nemmeno da me stessa, ma amo farli. Vorrei che la vita mi regalasse ancora la serenità che ho, che non è scontata perché la vita cambia in un momento. Vorrei solo la sana normalità che ho adesso”.