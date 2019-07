Fino a pochi mesi fa non si parlava d’altro che del ritorno di fiamma tra Loredana Lecciso e Albano. Addirittura si vociferava di un matrimonio tra i due che non c’è ancora stato. In questi giorni, però, la (ex?) compagna del Leone di Cellino è al centro del gossip per un presunto flirt con Gigi D’Alessio. In una lunga intervista a cuore aperto, la Lecciso ha smentito questa voce e ha parlato delle sue paure e dei suoi dispiaceri.

Loredana Lecciso e Gigi D’Alessio?

Su Loredana Lecciso negli anni si sono dette e scritte molte cose, in questi giorni, grazie a una lunga intervista con Il Fatto Quotidiano, la showgirl ha chiarito alcuni punti.

Anzitutto il presunto flirt con Gigi D’Alessio, l’ultimo dei gossip attribuitole. Alla domanda di Giuseppe Candela “C’è una leggenda metropolitana che gira su di lei?“, la Lecciso ha risposto sorridendo: “Una sola? Non sono una persona forte ma nulla di quello che ho letto mi ha fatto veramente soffrire“. E ha aggiunto: “Ne hanno detti di tutti i colori“. Ed è stato a quel punto che il giornalista ha sottolineato: “Hanno pure alluso a un suo flirt con Gigi D’Alessio“. “Solo lui?” ha chiesto ironica la compagna di Albano e ha continuato: “Mi è andata bene perché in genere a chi fa questo lavoro ne inventano di ogni.

Se certe voci arrivassero da persone a me vicine soffrirei, negli altri casi sorrido“.

La lunga storia con Albano

Ma Loredana Lecciso e Albano non erano tornati insieme ed erano pronti a sposarsi? Questo era ciò che si diceva ad aprile scorso, ma del matrimonio non se n’è più parlato. Alla domanda del giornalista de Il Fatto Quotidiano se lei e il cantante di Cellino San Marco stiano insieme, la donna ha risposto molto vagamente: “Una domanda semplice da fare, difficile rispondere.

In quasi vent’anni non sono mancati momenti di attrito e tensioni, la nostra unione non è stata semplice anche perché avevamo i nostri bagagli di vita e nuovi equilibri da trovare“. Oggi, ha detto: “Io e Albano siamo una bella realtà, tra di noi c’è oggi una grande simbiosi mentale, forte e vera“. Non è dato sapere se i due siano tornati insieme o meno, come ha detto la Lecciso stessa “non è importante” saperlo. “Oggi la nostra unione è forte. Abbiamo scoperto che, a dispetto dei luoghi comuni e dei pregiudizi, siamo molto più simili di quanto credevamo“, ha confermato Loredana che ha concluso dicendo: “Proveniamo da due famiglie forti e vere, questo ha inciso“.

Sul futuro

A proposito del matrimonio non ha citato il nome di Albano, ma ha detto: “Ieri sposi, l’ho già fatto il matrimonio. Sono credente ma credo che il matrimonio più importante sia quello mentale“. Inoltre, per la Lecciso “la simbiosi delle due anime è quello che conta di più, quello è il matrimonio più indissolubile“. Infine, il giornalista le ha chiesto cosa pensa che ci sarà nel suo futuro, e la donna ha risposto sinceramente: “Il ‘oggi sogno di meno e vivo di più’, ho bisogno di poco per stare bene“. Precisamente non sa quello che la aspetta: “Quello che ci sarà non lo so, mi affido a Dio. Cercherò di stare bene mettendo sempre i miei figli al primo posto“. Magari la tanto chiacchierata pace con Romina? Lei stessa ha confermato di aver detto di essere pronta a suggellarla: “È vero. Anche perché non ho mai litigato“.

Immagine in evidenza: Loredana Lecciso; Gigi D’Alessio. Fonte: Instagram; Facebook