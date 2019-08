‘Faccia a faccia’ a dir poco urticante per Alessandra Amoroso, che si è trovata a fare i conti con un brutto incontro al mare. La cantante ha pubblicato sui social i segni di quanto accaduto, scatenando i commenti dei fan. Ma non si tratta di un battibecco con una persona in carne e ossa, bensì di quello, meno facile da gestire, con una medusa che le ha provocato una vistosa reazione sulla coscia.

Alessandra Amoroso punta da una medusa

Alessandra Amoroso è ancora immersa nelle sue vacanze, ma la natura sembra darle filo da torcere. Poche ore fa, infatti, l’artista salentina ha condiviso un’esperienza davvero ‘irritante’ con i suoi follower, postando la foto del risultato di una puntura di medusa.

La zona colpita è la coscia, dove si vede chiaramente l’esteso effetto prodotto dal contatto imprevisto. Il commento della cantante non è sembrato poi così giù di tono, e tra le righe si legge una vena di autoironia che incassa il favore dei fan.

“Da: BACIATA DAL SOLE a BACIATA DA UNA MEDUSA… è davvero un attimo! #amoriaprimavista“

Il risultato della puntura di una medusa sulla gamba di Alessandra Amoroso – Fonte: Instagram Alessandra Amoroso

Tra i commenti spunta ‘Mark Caltagirone’

Sono tantissimi i commenti che si sono materializzati sulla pagina Instagram della cantante, e tra tutti ne spicca uno che a molti non sarà passato inosservato: “Noooooo medusa maledetta, come stai??

“.

Si tratta delle parole scritte dal fantomatico ‘Mark Caltagirone’ (il cui nome social è scritto ‘Marck’) che si aggira sui social sostenendo di essere l’uomo ‘usato’ dal trio Prati – Michelazzo – Perricciolo per architettare il piano di una falsa identità da sfruttare per le altrettanto false nozze della showgirl sarda.

Non è la prima volta che il misterioso personaggio scrive sulla bacheca di Alessandra Amoroso, così come in quella di altri volti noti dello spettacolo.

L’ultima clamorosa incursione tra gli spazi virtuali della salentina lo aveva visto ringraziarla pubblicamente, qualche mese fa e in piena tempesta ‘Pratiful’: “Conoscerti dietro le quinte è stato bellissimo, sei una bella persona“. Ma lei non è rimasta a guardare e lo ha smentito immediatamente. Stavolta, invece, non ha proprio risposto.

Commento di Mark Caltagirone sul profilo Instagram di Alessandra Amoroso – Fonte: Instagram

*immagine in alto: fonte/Instagram Alessandra Amoroso, dimensioni modificate