A riportare la notizia nelle prime ore di questa mattina è stato Il Messaggero e riguarda Francesco Zampaglione, il fratello dell’ancor più noto al pubblico Federico Zampaglione, il frontman del celebre gruppo Tiromancino di cui anche lo stesso Francesco ha fatto parte fino al 2015, anno della definitiva rottura. Secondo quanto riportato dalle testate locali, Francesco Zampaglione sarebbe stato fermato dagli agenti di polizia del Reparto Volanti al seguito di una rapina in banca.

Arrestato Francesco Zampaglione

Il fatto sarebbe accaduto ieri pomeriggio intorno alle 14. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a finire al Regina Coeli sarebbe stato proprio Francesco Zampaglione, il fratello del più celebre Federico Zampaglione.

L’uomo proprio ieri pomeriggio, a Roma, si sarebbe reso artefice di una rapina apparentemente a mano armata: la pistola con la quale avrebbe minacciato il personale infatti, sarebbe stata finta.

La rapina in banca a Roma

La rapina messa in atto da Francesco Zampaglione sarebbe avvenuta a volto scoperto all’interno di una banca sulla Circonvallazione Gianicolense. Una volta introdottosi all’interno della banca, secondo quanto ricostruito dalla testata, avrebbe rivolto la pistola finta contro i dipendenti intimandogli a consegnargli i soldi. Particolarmente spaventati dall’uomo e dalla minaccia rappresentata dalla sua arma, ignari che fosse finta, i dipendenti gli hanno consegnato il denaro.

Ricevuto questo, Zampaglione sarebbe uscito e nel tragitto della fuga si sarebbe disfatto della maglietta che indossava, un tentativo per allontanare da lui qualsiasi sospetto.

Nessuna resistenza all’arresto

Mentre si allontanava dal luogo della rapina però non si è accorto che lontano, alle sue spalle, un dipendente bancario aveva iniziato a seguirlo tenendosi in contatto con i carabinieri alla quale aveva appena comunicato della rapina. Il fratello di Zampaglione sarebbe stato successivamente intercettato e fermato all’altezza di via Monte Verde. Compreso di essere stato scoperto, Zampaglione non avrebbe cercato nemmeno di opporre resistenza ai carabinieri che lo hanno fermato e trasferito al Regina Coeli.