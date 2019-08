Kasia Smutniak esce allo scoperto e mostra i segni della sua malattia sui social. Si tratta di un gesto di coraggio e consapevolezza dal forte impatto, che evidenzia la sua capacità di accettarsi senza filtri. Ma è un passaggio arrivato dopo un difficile percorso interiore, faccia a faccia con i propri demoni e le proprie paure. Il suo problema colpisce tante persone, molte delle quali sono portate a nasconderlo: si chiama vitiligine.

Kasia Smutniak affetta da vitiligine

Nel cassetto 40 anni appena compiuti e una nuova pagina di vita da condividere con i fan: è la svolta personale di Kasia Smutniak, che rivela la sua vitiligine su Instagram senza più nascondere una condizione con cui convive serenamente.

L’attrice ha condiviso alcuni scatti in cui appaiono i segni evidenti della malattia, caratterizzata dalla comparsa di macchie bianche sulla pelle e di tipo cronico.

“Crescere – scrive la Smutniak su Instagram – è anche imparare ad accettare tutto quello che la vita ci porta“. Parole che rimandano anche al passato difficile che ha vissuto, dopo la morte del suo compagno Pietro Taricone.

La malattia e la consapevolezza

L’attrice non si nasconde più, forte di una consapevolezza che è arrivata dopo diversi anni ma che è fonte di un nuovo approccio alla vita e agli imprevisti che riserva.

“Io, crescendo, ho imparato anche un’altra cosa, accettare non è sufficiente. Bisogna amare i propri difetti! Per gli ultimi 6 anni ho imparato ad accettare e amarmi per quello che sono. È stato un percorso, mica subito… E solo oggi mi sento di condividere questo pensiero con voi“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Kasia Smutniak, dimensioni modificate