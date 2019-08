Sono trascorsi quasi 10 anni dalla scomparsa del grande Mike Bongiorno, morto l’8 settembre 2009. Una carriera piena di successi, quella del conduttore, che oltre ad essere un grande professionista era anche papà di tre figli, Michele Pietro, Nicolò e Leonardo. Proprio sul figlio più piccolo, molti hanno iniziato a chiedersi che fine abbia fatto e oggi cercheremo di scoprirlo assieme.

Cosa fa oggi Leonardo Bongiorno

Quando l’amato papà Mike era in vita, capitava spesso di vedere il figlio Leonardo Bongiorno al suo fianco, in occasione di qualche foto scattata dai paparazzi o immagini di famiglia. Poco più che maggiorenne, Leonardo Bongiorno ha dovuto fare i conti con la scomparsa del padre e oggi, a quasi 30 anni, è cresciuto ed ha intrapreso un proprio percorso di vita, sia professionale che sentimentale.

Il più piccolo dei figli di Mike Bongiorno, infatti, ha deciso di non seguire le orme del padre, ma di diventare bensì un giovane imprenditore. Si è laureato in Economia e per anni ha vissuto a Shanghai, dove ha studiato lingue.

La vita amorosa

Attivamente impegnato nella Fondazione Casa Allegria, nata proprio in memoria del padre, questa si occupa di aiutare i giovani e gli anziani in difficoltà. Oltre alla carriera e all’impegno sociale, però, Leonardo Bongiorno vanta anche un curriculum sentimentale di tutto rispetto.

In passato, infatti, ha avuto una relazione con Valeria Badalamenti, volto di Disney Channel, ma anche con Gala Kalchbrenner, gallerista ed ex fidanzata di Lapo Elkann.

Oggi, invece, il suo cuore batte forte per la bella Sofia Hinterman, biondissima e bellissima modella, con cui sta insieme già da un po’ di tempo. Sempre particolarmente riservati, la coppia, come quasi tutti i giovani innamorati, pubblica spesso sui social degli scatti in cui si vedono felici e affiatati. Dopo essersi concessi alcuni giorni di relax a Mykonos, stanno trascorrendo gli ultimi scampoli di agosto in Sardegna, per una vacanza all’insegna dell’amore.