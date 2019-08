Dopo la fine del matrimonio con Myriam Catania, Luca Argentero ha ritrovato l’amore con Cristina Marino, di cui si proclama “follemente innamorato“. Proprio della sua nuova relazione e di quella conclusa, ha raccontato qualcosa nel corso di un’intervista rilasciata a GQ.

L’inizio della carriera di Luca Argentero

Era il 2003 quando Luca Argentero ha iniziato a farsi conoscere dal pubblico per via della sua partecipazione al Grande Fratello. Da allora ne è passato di tempo e l’ex gieffino si è affermato come attore. Lo stesso Argentero ha inoltre rivelato che dopo essere uscito dalla casa più spiata d’Italia, il suo unico intento era quello di riuscire a mettere da parte dei soldi per dar vita ai suoi progetti.

Anche perché “mi ero appena laureato in Economia e con alcuni compagni di università avevamo parecchie idee. Mi serviva il denaro per finanziarle“. In seguito, però, è stato contattato per recitare nella fiction Carabinieri e da allora non ha più smesso i panni di attore.

Follemente innamorato di Cristina Marino

Oltre al successo professionale, però, Argentero può vantare un periodo d’oro anche dal punto di vista sentimentale. Dopo le prime nozze con Myriam Catania, infatti, ha ritrovato l’amore con Cristina Marino. Proprio in merito a questa relazione, l’attore ha affermato: “Sto con una donna della quale sono follemente innamorato.

Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì“. Anche perché: “Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia”.

A quanto pare, quindi, le voci che volevano Luca Argentero e Cristina Marino pronti a convolare a nozze erano ampiamente fondate, anche se al momento non è ancora dato sapere quando. Inevitabili, poi, alcune parole in merito alla fine del matrimonio con Myriam Catania, con Luca Argentero che ha voluto sottolineare come “La fine di un matrimonio non è facile per nessuno“. Per poi proseguire: “Sono convinto che tutti e due abbiamo fatto del nostro meglio.

Purtroppo non è andata bene. E se c’è una situazione che non ti rende felice, sereno, é meglio cambiare. Non ci sono rancori fra di noi”.