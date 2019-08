La leucemia contro la quale ha lottato come un guerriero per 2 anni non gli ha dato scampo. Ancora una drammatica storia da Taranto, ancora una giovane vita spezzata dalla malattia: Alessio è morto a soli 15 anni.

Ancora una giovane vittima

Una vita la sua che nonostante sia stata troppo breve lo aveva già messo di fronte a grandi assenze e forti sofferenze. Orfano di mamma da quando aveva 9 anni, Alessio aveva iniziato a fronteggiare gli ostacoli della vita in solitaria o alla meglio in compagna di suo fratello gemello con il quale condivideva la forte passione per il calcio.

L’insorgenza della leucemia

E proprio sul campo da calcio ha iniziato a manifestarsi il primo chiaro sintomo che qualcosa nel suo corpo non stava facendo il proprio corso. Come riporta La Repubblica di Bari, che ha raccolto ed unito insieme i dettagli di questa triste storia, si trovava proprio sul campo di calcio 2 anni fa, 13enne, quando il suo allenatore di calcio scorge sul suo collo un segno, un sospetto gonfiore.

Alessio credeva si potesse trattare di una banale puntura di zanzare ma così non era. Da quel giorno infatti ha iniziato la sua giovane ma tenace lotta alla leucemia che nel corso del tempo lo ha allontanato sempre più dagli amici e dalla casa famiglia in cui viveva.

Prima Bari, poi Roma e l’ultima tappa infine al Santissima Annunziata di Taranto.

Purtroppo però, Alessio non ce l’ha fatta a vincere la malattia e la sua morte è l’ennesima sconfitta di una città che non piò più sopportare il dolore causato dalla perdita dei propri figli per mano del cancro.