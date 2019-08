C’è molta preoccupazione tra i familiari e i conoscenti di Romina Furfaro, un’insegnante di 44 anni scomparsa il 29 agosto intorno alle 6 del mattino.

Romina Furfaro, scomparsa a Venegono Superiore

Su Facebook si è già mobilitato un forte numero di utenti che in queste ore stanno cercando di diffondere il più possibile le generalità e la fotografia del volto di Romina Furfaro, una donna di 44 anni scomparsa da oltre 24 ore in quel di Varese, precisamente da Venegono Superiore dove si era recata per far visita ad alcuni parenti. Secondo quanto si apprende dai comunicati diffusi sui social, la 44enne sarebbe stata avvistata per l’ultima volta ieri mattina – 29 agosto – intorno alle 6.

L’ipotesi dell’allontanamento in treno

Precisamente la 44enne, insegnante di Livigno, sarebbe scomparsa nell’arco temporale che copre dalle 6.10 del mattino sino alle 6.45. Uscita di casa a piedi, la donna non avrebbe mai più fatto ritorno. Secondo quanto diffuso da amici e familiari particolarmente in ansia per quanto pensano possa esserle accaduto, la donna è alta circa 1,65m. Di corporatura snella, porta capelli ricci scuri e ha gli occhi castani. Secondo fonti locali, l’ultima volta che è stata vista sarebbe stata avvistata a piedi in quel di Carbonate.

L’appello dei familiari

Ascoltato da Varese News, il sindaco di Venegono Superiore avrebbe confermato la scomparsa della donna rilasciando ulteriori informazioni circa le ricerche di queste ore: “Stiamo seguendo la situazione tramite la nostra Polizia locale che è in contatto con i Carabinieri. Sappiamo che sono state informate anche la Polizia di Stato e la Polizia ferroviaria“. Secondo quanto rilasciato dal sindaco Ambrogio Crespi, al vaglio degli inquirenti ci sarebbe l’ipotesi dell’allontanamento col treno verso una meta però sconosciuta. Chiunque fosse in possesso di informazioni, come invitano a fare i parenti, è invitato ad allertare le forze dell’ordine.