Vladimir Luxuria ha scelto una meta insolita per le sue vacanze estive: lontana dalla folla (e dai paparazzi) dei lidi italici, l’opinionista è volata oltreoceano per esplorare con alcune amiche il Québec. Non solo natura selvaggia e foreste di aceri… Secondo alcune indiscrezioni, la Luxuria avrebbe trovato l’amore nelle fredde terre canadesi.

Il nuovo amore della Luxuria è una guardia forestale?

È Alberto Dandolo, dalle pagine del settimanale Oggi, a rivelare il colpo di fulmine di Vladimir Luxuria. “Pare che l’irriverente opinionista durante il viaggio abbia incontrato l’amore”, scrive Dandolo, che poi si lancia in una descrizione della nuova fiamma della Luxuria.

Si tratterebbe di “una guardia forestale canadese di origini molisane“.

Pochi giorni fa l’opinionista in vacanza ha pubblicato su Instagram una foto durante un’escursione nelle sterminate foreste canadesi. “Scalare a piedi su per oltre 850 metri una montagna per giungere alla vetta, tra maestosi aceri, abeti, more selvatiche, fiori e farfalle, (…) un’esperienza davvero spirituale”, ha commentato Vladimir Luxuria. Che la gita sia stata addolcita da un’amata presenza? Per il momento non ci sono conferme né smentite su questa presunta relazione.

Luxuria in Canada tra amore e un piccolo “incidente”

Il viaggio in Canada ha di sicuro regalato grandi emozioni a Vladimir Luxuria: amore (forse), gioia (al Montréal Pride)… e un po’ di scherzosa rabbia.

La Luxuria è stata protagonista di un “incidente diplomatico”, come lei stessa lo ha definito, presso un cinema di Montréal.

L’opinionista si è vista consegnare un biglietto d’ingresso con lo sconto riservato agli over 65. Con una certa indignazione Vladimir Luxuria ha difeso i suoi 54 anni, pubblicando sui social la foto del biglietto incriminato. Speriamo che la sua nuova fiamma la riempia di complimenti per farle dimenticare l’accaduto: “Tranquilla, secondo me invece sembri più giovane”.

Fonte dell’immagine in evidenza: Instagram @vladimir_luxuria