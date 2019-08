Un rientro dalle vacanze dei più avvilenti e sofferti per Vladimir Luxuria, in apprensione per la madre. Luxuria sino a qualche giorno fa si trovava infatti nel lontano Quebec per trascorrere qualche giorno di vacanza con alcune amiche. L’attivista ma anche ex politica e personaggio televisivo ha però pubblicato in queste ore uno scatto che la ritrae in compagnia della madre, ricoverata in ospedale.

Vladimir in ospedale per la madre Maria Michela

“Il cuore di mia mamma resti forte“, così l’incipit del post pubblicato su Instagram da Vladimir Luxuria. Uno scatto che la ritrae vicino al letto d’ospedale sul quale si trova la madre, recentemente ricoverata.

Leggendo tra le righe quanto scritto da Luxuria, sembra di capire che la madre possa aver avuto un problema cardiaco ma sull’accaduto non è stato proferita parola. Fortunatamente però, come sottolinea la Luxuria, la madre è fuori pericolo: “Pericolo scampato, adesso è di nuovo a casa“.

I ringraziamenti all’ospedale di Foggia

Un momento certo non facile per la Luxuria che immaginiamo possa essere molto preoccupata per le condizioni di salute della madre. L’attività non perde però, ora che le condizioni della mamma sono migliorate, per ringraziare il personale degli Ospedali Riuniti di Foggia dove la madre è stata soccorsa: “Hanno assistito mia mamma con professionalità e umanità e (ndr.

ringrazio) mio papà per la sua vicinanza premurosa“, scrive Luxuria. All’orizzonte c’è ovviamente una buona quantità di riposo per permettere alla madre di Luxuria di tronare in forze nonché numerosi controlli per monitorare le sue condizioni di salute. “Adesso mi sento più tranquilla. Un saluto“, le ultime parole scritte da Luxuria e volte sicuramente anche a tranquillizzare i fan che premurosi non hanno tardato ad arrivare in aiuto della Luxuria, riservandole parole di conforto e vicinanza.