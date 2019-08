L’ex conduttore di Art Attack, l’amatissimo da grandi e piccini Giovanni Muciaccia, ha provato a spiegare l’attuale crisi di governo ai bambini. Lo fa alla sua maniera, con un attacco d’arte, e fa subito centro.

Muciaccia pubblica sul suo profilo Facebook il video. Inutile dire che il contenuto social diviene immediatamente virale, scatenando centinaia di commenti e raccogliendo migliaia di like e condivisioni.

Il contenuto

Mentre in questo momento si sta svolgendo a Palazzo Chigi il vertice in cui le due coalizioni, Pd e M5s, discuteranno le tensioni in atto per la nascita del nuovo Governo Giallo-Rosso, Giovanni Mucciaccia spiega in termini semplicissimi la contorta e delicatissima situazione che la politica italiana sta affrontando in questi giorni.

Il video nasce dall’esigenza di rendere chiare le attuali circostante ai suoi figli. Bastano un cartoncino, una vecchia scatola, della colla, le immancabili forbici dalla punta arrotondata. “Mi son fatto prendere da un attacco d’arte”.

La reazione

In meno di 24 ore il contenuto postato da Muciaccia ha raggiunto oltre 10 mila condivisioni e più di 16 mila reaction. Intanto utenti e follower entusiasti si sono precipitati a commentare il video.

“La sinistra riparta da Muciaccia” scrive qualcuno. Non manca chi si lascia trascinare da una nota amarcord “Quando gli eroi della tua infanzia diventano i tuoi eroi dell’età adulta“.

Intanto il volto di Art Attack si domanda, come tutti gli italiani, chi la spunterà tra i personaggi porta-segreti? E a questo punto dà appuntamento al prossimo attacco d’arte. Dobbiamo aspettarci un sequel?