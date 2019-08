Per un momento nella mattina di sabato si è pensato che il Premier incaricato con riserva Giuseppe Conte avesse deciso di staccare la spina ad un governo che ancora non è nato, invece non è andata così. Le trattative tra PD e MoVimento 5 Stelle proseguono e i toni dei rappresentanti di entrambe le parti si fanno sempre più fiduciose, anche se la tensione resta alta.

Conte a colloquio con Mattarella

Giornata intensa per il premier incaricato Giuseppe Conte che per tutto sabato ha tenuto banco a diverse ore di incontri con entrambe le delegazioni PD-M5S durante le quali sono proseguite le trattative in merito al programma, alle nomine e anche al nodo degli ultimi giorni; i 20 punti di Di Maio e la tensione fatta salire dallo stesso a seguito delle dichiarazioni in merito a nuove elezioni in caso di rifiuto ad essi.

Atteggiamento definito dalla controparte come un ultimatum inaccettabile.

Una situazione tesa che ha visto oggi Giuseppe Conte salire al Colle per colloquiare con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mettendo in allerta tutte le forze politiche impegnate nelle trattative. Una notizia questa che ha messo in allerta tutti per poi rivelarsi un incontro di routine per fare il punto della situazione.

Conte determinato ad andare avanti

Conte resta però determinato a proseguire con il progetto e mercoledì sembra la data prevista per lo scioglimento della riserva e la richiesta della fiducia nella stessa giornata per poi andare al giuramento la settimana successiva.

Nel pomeriggio il tavolo delle trattative tra Marcucci e Delrio, con Patuanelli e D’UVA, a tener banco i punti del programma. All’uscita da entrambe le parti è stata espressa piena fiducia nel lavoro di Conte, sul fronte del programma ha dichiarato Delrio “sono stati fatti enormi passi avanti” ma, allo stesso tempo, ci sono ancora riserve sul piano politico.

Dalla delegazione del MoVimento è stato precisato che si è parlato esclusivamente di programmi e non di poltrone. Nelle prossime ore è previsto un vertice Conte-Zingaretti-Di Maio sul toto ministri. Insomma, una situazione tesa che sembra però andare verso lo scioglimento complice anche la benedizione del garante del MoVimento Beppe Grillo.

Botta e risposta Grillo-Zingaretti

Torna a parlare Beppe Grillo e lo fa sul suo blog con un video. Il garante del MoVimento si è detto stufo di tutta questa polemica in merito alle polemiche e invoca alla pazienza e alla collaborazione. “Dovete sedervi ad un tavolo ed essere euforici perché appartenete a questo momento straordinario di cambiamento” dice, spiegando che ora è tempo di progettare un mondo non di litigare su dei punti “Basta! Sono esausto”.

Le parole di Grillo non sono passate in sordina, quasi immediata la risposta del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti che su Twitter scrive: “Mai dire mai nella vita. Cambiamo tutto e rispettiamoci gli uni con gli altri”.