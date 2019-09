Caterina Balivo ha postato una romantica foto con dedica su Instagram per celebrare l’anniversario di matrimonio col marito Guido Maria Brera, dimostrando di essere ancora follemente innamorata di lui dopo cinque anni dal fatidico giorno.

Caterina Balivo, romantico anniversario di matrimonio

Caterina Balivo festeggia cinque anni di matrimonio con lo scrittore e imprenditore Guido Maria Brera e ha voluto condividere questo importante traguardo con i suoi fans. Infatti la presentatrice di Vieni da Me ha postato su Instagram lo scatto di lei e il marito, al tramonto, con lo scenario di una splendida isola e la didascalia che recita: “5 anni di noi”.

Infatti, tanto è passato da quando la Balivo ha detto sì al marito, in una romantica cerimonia a Capri, tenuta segretissima fino all’ultimo. Naturalmente, sotto la foto della coppia, sono arrivati moltissimi commenti di congratulazioni per la coppia, sintomo dell’affetto che il pubblico nutre per la conduttrice.

Un’estate in famiglia

Caterina Balivo e Guido Maria Brera non possono essere più felici. La coppia ha già due figli, Guido Alberto e Cora. Addirittura, Guido Alberto è stato un paggetto d’eccezione alle nozze della coppia. Caterina Balivo, sui social, ribadisce spesso l’amore che prova nei confronti del marito. Ad esempio, qualche giorno fa, è stato il compleanno di Guido Maria e la donna ha pubblicato uno scatto insieme a lui con una frase molto profonda e da persona innamorata:“Buon compleanno amore mio.

Quando abbiamo fatto questo selfie ci siamo fatti una promessa… tra qualche anno capiremo se sarà stata mantenuta”.

La conduttrice è reduce da una lunga estate passata in vacanza in compagnia dei figli e del marito. Gli scatti su Instagram la ritraggono, sulle Dolomiti, in California e nel mare di Capri. Caterina Balivo, come scrive, sarà molto legata a questa estate: “Sarà difficile non pensarti estate 2019”. E, in un’ultima foto in bikini, si congeda dalla stagione con il seguente pensiero: “Costumi via, creme solari via, cibo via, riviste di gossip via, aperitivi via, coccole senza tempo via, gonfiabili via.

Mi mancherà molto questa estate e voglio chiuderla così”.