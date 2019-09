VARESE- Giunge al termine l’incubo dei familiari di Romina Furfaro, l’insegnate originaria di Livigno e residente a Venegono Superiore in provincia di Varese, scomparsa giovedì mattina.

La donna di 44 anni è stata rintracciata, grazie all’operato dell’unità cinofila Tequila, questa mattina all’ingresso di un albergo di Olgiate Olona. In questo momento si trova a casa.

L’efficiente lavoro delle autorità

In questi giorni, dopo il disperato appello dei familiari di Romina, le autorità si sono messe a lavoro senza tregua. Nell’arco di 72 ore le autorità sono riuscite, grazie ad un efficiente lavoro di coordinazione, a rintracciare la 44enne. L’unità cinofila Tequila ne dà annuncio via social.

Le parole dei familiari

Intanto le fonti locali di VareseNews riporta le parole dei parenti di Romina, dopo il suo ritrovamento.

“È a casa e in mattinata andrà dai Carabinieri per spiegare quanto accaduto” a parlare ancora una volta è Simona Conti, autorice dell’appello apparso su Facebook nei giorni scorsi. “Ringrazio tutti di cuore per la collaborazione, il sostegno e l’aiuto dato in questi giorni per noi tremendi. Sono state tantissime le persone che pur non conoscendoci hanno condiviso per aiutarci o semplicemente mi hanno scritto per darci forza e sostegno“. Infine conclude: “Un ringraziamento speciale all’Unità cinofila che è arrivata in nostro soccorso fin da subito.

Ragazzi volontari che ci hanno dato sostegno e speranza e che con noi non hanno mollato mai. Veramente grazie a tutti questi angeli. Infine ringrazio il proprietario della ditta Ramponi di Mozzate e dei proprietari del Bar Pasi per la loro gentilezza e disponibilità“.